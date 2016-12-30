Путин дважды поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте Кремля.

Действующего президента США Барака Обаму он тоже поздравил, но иным образом, в опубликованных Кремлем списках получателей поздравлений его нет, как нет и президента Украины Петра Порошенко.

В поздравлении избранному американскому президенту Путин высказал надежду, что после вступления Трампа в должность США и РФ, "действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене", пересказывает поздравительное письмо пресс-служба.

"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире", - говорится в послании Трампу.

Судя по последней цитате, речь идет о письме, отправленном еще 15 декабря. 23 декабря, то есть перед 25 декабря, когда в США официально отмечают Рождество, Дональд Трамп сообщил, что получил от Путина "очень приятное письмо", а телекомпания CNN привела из него цитату, совпадающую с текстом, который теперь приводит Кремль ("Серьезные глобальные и региональные проблемы, с которыми столкнулись наши страны в последние годы, показывают, что отношения между РФ и США остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности современного мира").

Еще раз Путин поздравил Трампа в пятницу, 30 декабря, упомянув его в заявлении, посвященном введению санкций против РФ за кибератаки во время президентских выборов в США.

В этом заявлении содержится поздравление и действующему американскому президенту Бараку Обаме: "Жаль, что администрация президента Б. Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Д. Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!" - говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/30dec2016/congratulations.html