Путин: доказательств причастности Асада к химатаке в Сирии нет

Россия продолжает настаивать на отсутствии доказательств причастности режима Башара Асада к применению химического оружия в Сирии, несмотря на противоположную позицию Запада. Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro заявил президент РФ Владимир Путин, который накануне провел переговоры с новоизбранным президентом страны Эмманюэлем Макроном.

"После того, как произошло это событие, связанное с химическим оружием, мы тут же предложили нашим американским партнерам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие", — подчеркнул российский лидер, пояснив, что современные средства контроля точно зафиксировали бы следы применения химоружия (цитата по РИА "Новости").

Глава государства, отвечая на вопросы французских журналистов, отметил, что все, кому было адресовано это предложение "отказались проводить эту проверку", так же как и проверку места, по которому якобы был нанесен удар с применением химических боеприпасов.

"На мой взгляд это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению — это просто провокация. Асад этого оружия не применял", — подчеркнул Путин.

В это же время в интервью президент РФ признал, что разделяет мнение Макрона о так называемой "красной линии" в Сирии, которой является именно использование химического оружия. "Более того, я считаю, что вопрос должен быть поставлен шире. Кто бы ни применил химическое оружие, против этих лиц, против этих структур международное сообщество должно выстроить общую политику, и ответ должен быть таким, который сделает применение подобного оружия невозможным со стороны кого бы то ни было", — резюмировал Путин.

В это же время он призвал "не придумывать мифических российских угроз", а сотрудничать с Москвой по всем направлениям, включая проблемы международной безопасности. "Есть перспектива только в одном — в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности", — отметил Путин.

"Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то "гибридных войн". Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете…", — продолжил он. Путин добавил, что на сегодняшний день главной мировой проблемой является международный терроризм.

"В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают, война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает", — пояснил российский президент.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В результате погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Западные страны обвинили в применении оружия ВС президента Сирии Башара Асада. В Минобороны РФ заявили, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов, где хранили химическое оружие боевики.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа в ответ на химатаку нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс. С американских кораблей в Средиземном море по аэродрому "Шайрат" в Сирии было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. В результате погибли несколько человек, была уничтожена техника. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома началась предполагаемая химатака.

Союзники США по НАТО полностью поддержали действия Вашингтона. Москва однозначно расценила действия США как "акт агрессии против суверенного государства в нарушение норм международного права".