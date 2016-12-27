Путин дал старт подаче российского газа в аннексированный Крым

По его словам, пик нагрузки в Крыму составляет 1200-1300 мегаватт потребления. После запуска газопровода в Крыму появится «задел» в электроэнергии в размере 800-700 мегаватт, который как отметил президент России, поможет аннексированному полуострову развивать экономику.

О скором начале подачи газа в Крыму Владимир Путин совершил во время ежегодной большой пресс-конференции президента России.

Газотранспортная система полуострова была соединена с магистральным российским газопроводом.

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