Путин дал старт подаче российского газа в аннексированный Крым

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Телеканал "Дождь"
вторник, 27 декабря 2016 г. 14:20
В аннексированный Россией Крым начал подаваться российский газ. Старт подаче по видеоконференции дал президент России Владимир Путин, об этом сообщается на сайте Кремля.
© AP/Scanpix nuotr.

Газотранспортная система полуострова была соединена с магистральным российским газопроводом.

Общая протяженность крымского газопровода составила 358,7 километра.

О скором начале подачи газа в Крыму Владимир Путин совершил во время ежегодной большой пресс-конференции президента России.

По его словам, пик нагрузки в Крыму составляет 1200-1300 мегаватт потребления. После запуска газопровода в Крыму появится «задел» в электроэнергии в размере 800-700 мегаватт, который как отметил президент России, поможет аннексированному полуострову развивать экономику.

Телеканал "Дождь"
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