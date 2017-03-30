Путин: акции протеста привели к Майдану и "арабской весне"

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bbcrussian.com
четверг, 30 марта 2017 г. 17:25
Президент России Владимир Путин, говоря о задержаниях участников антикоррупционной акции оппозиции 26 марта, напомнил, что именно несанкционированные акции протеста привели к перевороту на Украине в 2014 году.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Путин также упомянул события "арабской весны".

"Считаю неправильным, если какие-то политические силы пытаются использовать это не для улучшения ситуации, а для самораскрутки в преддверии политических событий", - сказал президент России в ходе Арктического форума в Архангельске.

Путин подчеркнул, что Россия последовательно борется с коррупцией и напомнил, что Запад критикует российские задержания "на фоне расправ полиции в Париже с демонстрантами в связи с убийством одного из граждан - француза китайского происхождения - прямо у него дома".

По его словам, борьба с коррупцией должна вестись, но граждане не должны использоваться "в узкокорыстных политических целях".

"Все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходит за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством", - заявил Путин.

"Называть своими именами"

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал призыв Алексея Навального задержанным судиться с ЕСПЧ "косвенным подкупом".

На вопрос корреспондента Би-би-си, появились ли у Пескова подробности того, как вышедшим на протесты 26 марта обещали деньги, он ответил положительно.

"Да, появились [подробности], вы их сами, наверное, видели в интернете. [...] Это и различные обещания, опубликованные в "Твиттере", где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить 10 тысяч евро в случае, если вас задержат на митинге. Это не что иное, как косвенный подкуп в отношении молодых людей. Здесь нужно все называть своими именами", - сказал Песков.

На следующий день после антикоррупционной акции Песков заявил, что подросткам, пришедшим в ней участвовать, "обещали деньги".

Протестные выступления состоялись в Москве и ряде других городов России 26 марта. В большинстве городов акции протеста под разными предлогами не были согласованы властями.

Точное число задержанных неизвестно. Только в столице, по данным общественной организации ОВД-Инфо, их число перевалило за 1300 человек, что почти вдвое выше, чем во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади.

Полиция действовала в воскресенье достаточно жестко, корреспонденты Би-би-си видели, как несколько человек получили дубинками по голове.

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