Путешественник Конюхов побил мировой рекорд по длительности полета на аэростате

Известный российский путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета на тепловом аэростате.

Конюхов и Иван Меняйло провели в небе более 52 часов. Данные о времени полета можно посмотреть на сайте проекта.

Путешественник Федор Конюхов вместе со своим напарником Иваном Меняйло поднялись в небо на самом большом в мире аэростате (объем его оболочки составляет 10 тысяч кубических метров), чтобы попытаться установить новый рекорд по беспрерывному нахождению человека в воздухе на воздушном шаре.

Ранее мировым рекордом продолжительности полета на тепловом аэростате являлось достижение японских воздухоплавателей Мичио Канды и Хиразуки Такезавы, установленное в феврале 1997 года. Тогда японцы поднялись в воздух в Канаде и приземлились в США, пробыв в небе 50 часов 38 минут, напоминает Newsru.com.

Старт экспедиции Конюхова и Меняйло был дан утром 7 февраля с аэродрома Южный в Рыбинске (Ярославская область). Задача российских путешественников была продержаться в воздухе дольше 51 часа.

Момент рекорда в 51 час девять минут настиг путешественников 9 февраля в 12:12 по московскому времени (в 11:12 по Литве) над Саратовской областью. Путешественники пролетели свыше 1000 км и сейчас продолжают движение в сторону Казахстана.

Во время полета аэростат летел на высоте от 190 до 300 метров, скорость, в зависимости от ветра, колебалась от 10 до 40 километров в час. Пилоты провели в пути две ночи.

По словам Конюхова самым сложным отрезком пути стала вторая ночь. Из-за холодов произошло обледенение оболочки шара, что повлияло на его вес и, соответственно, увеличило расход топлива. А последние часы экспедиции осложнились снегопадом. Следить за полетом Конюхова и Меняйло можно здесь.

В январе прошлого года путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло побили мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате. Экипаж находился в воздухе более 29 часов 14 минут. Предыдущее мировое достижение по продолжительности полета на воздушном шаре было установлено в 1993 году американским пилотом Уильямом Басси.

А в июле прошлого года Федор Конюхов побил мировой рекорд кругосветки на воздушном шаре.

Федор Конюхов — участник множества экспедиций и обладатель нескольких мировых рекордов. В его копилке — два восхождения на Эверест и три похода к Северному полюсу на лыжах. Он является единственным россиянином, достигшим Южного полюса в одиночку на лыжах, и пересекшим Тихий и Атлантический океаны в одиночку на весельной лодке.