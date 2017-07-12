Публикации о встрече Трампа-младшего с адвокатом из России Песков назвал "затянувшимся сериалом"

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Телеканал "Дождь"
среда, 12 июля 2017 г. 15:45
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал историю о встрече Дональда Трампа-младшего с адвокатом Натальей Весельницкой «затянувшимся сериалом», сообщает «Интерфакс».
© Sputnik

Песков сравнил публикации с «затянувшимся сериалом, который способен конкурировать с самыми успешными сериалами, идущими в США».

«Мы уже говорили, что мы не в курсе всей этой истории. У нас не было контактов с этим адвокатом, и нам нечего сказать. Она [эта история] не имеет к нам ни малейшего отношения», — сказал Песков.

По его словам, предложения расследовать эту информацию «абсурдны».

Песков отметил, что адвокат представляет Россию, если участвует в кейсе, то есть выступает истцом или ответчиком от лица государства.

«В данном случае об этом речи не шло. Поэтому такая формулировка вопроса является неуместной и абсурдной. Тут нечего расследовать», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, нанесут ли сообщения Трампа-младшего ущерб России и не подпитывают ли они подозрения о вмешательстве Кремля в выборы в США, он сказал: «А там нечего подпитывать. Все это очередной виток, появившийся сразу после проведения встречи [президентов России и США] в Гамбурге».

Ранее Весельницкая рассказала, что во время встречи Трамп-младший задал ей только один вопрос, есть ли у нее информация, которая подтвердит финансирование Демократической партии из сомнительных источников. Сын президента США писал ранее, что у нее не было такой информации и он впустую потратил время.

Накануне сын Дональда Трампа опубликовал письма из своей электронной почты, в которых он обсуждал получение компрометирующей информации о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. По его словам, переписку он опубликовал, чтобы «быть полностью прозрачным».

Как следует из сообщений, компромат на Клинтон Трампу-младшему предлагал российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Он получил информацию от своего отца владельца Crocus Group Араса Агаларова. В 2013 году Агаларов-старший вместе с нынешним президентом США занимался организацией конкурса «Мисс Вселенная» в Москве.

Телеканал "Дождь"
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