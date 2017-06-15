Прямая линия: Путин рассказал о втором внуке и отреагировал на слова Порошенко

Прямая линия началась со вступительного слова ведущих. Было принято два миллиона обращений - о росте цен, ЖКХ, падении доходов и в целом об экономическом кризисе. Ремезова отметила, что много вопросов поступило про будущее, которое ждет Россию, пишет newsru.com

Путин начал с обзора экономической ситуации в стране. "Мы должны основываться на объективных данных. Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к росту", - сказал он.

Однако начать разговор глава государства предложил с перечисления проблем. Как признал президент, снизились реальные доходы граждан и увеличилось число людей за чертой бедности. В середине 90-х годов около 40% граждан страны проживало за чертой бедности, а в 2012 был лучший результат - всего около 10%, отметил глава государства. В настоящее время, отметил он, этот показатель - 13,5%.

Президент подчеркнул, что в стране довольно низкая производительность труда. Он также отметил, что три квартала подряд наблюдается рост экономики, растет и объем промышленного производства. На сегодняшний день есть все шансы достичь плановой инфляции - не более 4%, отметил он.

Ведущая Татьяна Ремезова привела данные из платежных ведомостей за месяц из регионов - 7500 рублей, 8000 рублей, 3600. "Как прожить на эти деньги?" - процитировала ведущая вопросы россиян.

Как прожить на мизерную зарплату учителя

Первый вопрос в ходе прямого включения поступил от Алены Остальцовой из города Шелехова Иркутской области. Девушка спросила про маленькие зарплаты учителей. Она работает учителем начальных классов и получает не больше 16,5 тысячи рублей. "Как существовать на такие деньги?" - поинтересовалась она.

Президент напомнил, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей "по экономике" - примерно до 30 с лишним тысяч рублей. Но на практике деньгами учителей распоряжается школа, распределяя штатное расписание и зарплаты, отметил он. Как признал Путин, он тоже не понимает, почему молодой специалист получает так мало, а местные органы должны обращать внимание на такие вещи. Необходимо разобраться с вопросом и установить минимум. С этим случаем разберутся, заверил Путин.

О масштабных изменениях в губернаторском корпусе

Ведущие задали Путину вопрос про кадровые перестановки среди губернаторов, которые произошли в прошлом году, когда были отправлены в отставку главы нескольких регионов. Президент отметил, что руководителей в регионах выбирают на выборах. "Результаты любых выборов - это аванс, который дается людьми руководителю любого уровня", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в регионах действуют программы, которые направленны на поддержку социальной сферы, и сообщил, что на решение проблем в регионах выделено дополнительно 10 млрд рублей.

Как отметил Путин, в ряде регионов пришло время менять кадры, которые более десятка лет находятся на своих местах. Что касается новых губернаторов, президент считает, что они люди молодые, и федеральный центр поставляет им плечо в решении социальных проблем. "Надо работать и показывать результаты", - сказал глава государства.

О санкциях

Отвечая на вопрос о влиянии санкций со стороны США и ЕС на экономику России, Путин отметил, что не удивлен введением новых санкций. "Россия всегда жила под санкциями", - сказал он. Их вводили, когда чувствовали конкуренцию, отметил президент.

В целом Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долларов, а у тех, кто их ввел, - потери 10 млрд долларов.

При этом, по словам Путина, для некоторых отраслей это послужило толчком к развитию. Например, мясоперерабатывающая промышленность показывает впечатляющие результаты. Президент рассказал, что сейчас договаривается с Китаем о поставках российской свинины.

На данный момент поступило 1 млн 939 обращений. Абсолютный рекорд по количеству вопросов Путину был поставлен в 2015 году, когда на линию поступило свыше 3,2 млн обращений, отмечает "Интерфакс". Основное количество вопросов поступило в виде телефонных звонков - свыше одного миллиона, около 400 тысяч - при помощи СМС-сообщений.

Граждане обращались к президенту и через социальные сети - около 300 обращений, остальная часть вопросов поступила в том числе в виде писем через специальное приложение. Вопросы поступают не только из России, но и из-за рубежа.

Среди наиболее популярных вопросов - проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, жилья, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, образования. Россияне также интересуются личной жизнью президента.

О внуках Путина: недавно родился второй

Татьяна Прокопенко из Кабардино-Балкарии попросила Путина рассказать о внуках, поинтересовалась, сколько им лет и как их зовут.

Путин отметил, что его дочери, несмотря на разные слухи, живут в Москве и признал, что у него есть внуки.

"Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете в чем дело, я не хочу, чтобы они выросли "принцами крови", хочу, чтобы они нормальными людьми выросли", - сказал президент. "Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое, это нанесет ущерб развитию ребенка. Прошу отнестись с пониманием", - сказал президент. "Второй внук недавно родился", - все-таки добавил глава государства.

Об "украинском националисте" Медведчуке

Татьяна Ремизова спросила у Путина, что говорят про Украину "ваши друзья". "Например, Виктор Медведчук", - уточнила она. "У нас много друзей на Украине", - заявил президент.

Путин рассказал, что познакомился с украинским бизнесменом Медведчуком, когда тот работал в администрации экс-президента Леонида Кучмы. "Я считаю, что он украинский националист", - сказал президент.

При этом сам Медведчук с таким определением не согласен, пояснил Путин. "Он сам себя называет патриотом", - уточнил президент.

По словам президента России, у Медведчука есть своя система взглядов на Украину. "Его система взглядов основана на трудах националистов, которые писали еще в XIX веке. Таких как Грушевский, Франко... Они все исходили из того, что Украина должна быть федеративной", - сказал Путин.

"Все они считали, что чрезмерная централизация приведет к конфликтам. Что, собственно, сейчас и происходит на Украине", - подытожил Путин.

О цитировании Порошенко стихотворения про "немытую Россию"

Отвечая на вопрос о введении ЕС безвизового режима для Украины, которое президент Украины Петр Порошенко прокомментировал цитатой из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия", Путин вспомнил продолжение: "Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей..." Он напомнил, что Лермонтов в тот момент был офицером русской армии, патриотом и ехал на войну.

"Те области, которые сейчас Украина, в те времена были частью России. Лермонтов никуда не уезжал из своей страны, и, возможно, Петр Алексеевич показывает нам таким образом, что тоже никуда не собирается", - с иронией заметил Путин.

"Кстати, о "голубых мундирах". Там, куда Порошенко собирается, их куда больше, чем у нас. Как бы чего не вышло. Но мы ничего не имеем против этих ребят, удачи им, особенно с новобранцами", - сказал Путин.

Президент отметил, что в русской и украинской литературе можно было бы найти немало примеров, ярких и жестких, и можно было бы ответить Порошенко. "Но я не буду, из уважения к украинскому народу, к нашей общей вере", - сказал Путин.

Безруков задал вопрос о скандале вокруг "Матильды"

Следующий вопрос задал известный актер, народный артист РФ Сергей Безруков. Он попросил Путина высказать свое мнение о скандале вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Как известно, активную кампанию против выхода картины ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Что-то чудовищное происходит вокруг фильма "Матильда", - сказал Безруков, добавив, что хотелось бы услышать мнение Путина на этот счет.

Сам Учитель также присутствует в студии и сидит рядом с Безруковым, и Путин упомянул об этом. Однако, заметил он, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская имеет свою точку зрения. "У нее есть позиция, она пытается ее защитить", - сказал президент. Он подчеркнул, что никаких решений и запретов на эту тему нет. "Хотелось бы, чтобы диалог велся в рамках приличий и в рамках закона", - отметил президент.

Алексей Учитель, взяв слово, заявил, что "абсурд в том, что точку зрения можно иметь, когда что-то увидишь". Режиссер также рассказал, что предложил Поклонской посмотреть фильм, но она отказалась, поэтому абсурдно говорить о каких-то сформированных "позициях". "Подстрекательства к проверкам не должно быть", - заявил он.

О судьбе Исаакиевского собора: Путин обещал найти решение, устраивающее всех

В ходе включения из Санкт-Петербурга с Балтийского судостроительного завода прозвучал вопрос о судьбе Исаакиевского собора. "Вы, как человек родившийся и выросший в Петербурге, хотите сохранить его как музей-памятник или передать РПЦ?", - спросили президента.

Президент напомнил, что Россия - светская страна. В то же время, отметил он, есть духовные коды, которые нужно "жестко защищать". Как подчеркнул Путин, Исаакиевский собор был построен как храм, как церковь. "А в советское время что сделали? Маятник Фуко повесили, открыли музей атеизма", - заметил Путин, назвав это "тонким издевательством над религиозными чувствами людей".

При этом президент согласился, что Исаакиевский собор привлекает огромное число туристов. Он пообещал, что будет найдено решение, которое позволит использовать собор как культовое учреждение и как музей. Он призвал деполитизировать эту тему и перестать ее использовать в интересах "мелкой внутриполитической возни".

Американец выразил тревогу по поводу русофобии. Путин его успокоил

Еще один вопрос задал Джереми Боулинг из американского города Меса (штат Аризона). Он заявил о своей "пророссийской" позиции и выразил тревогу по поводу "бешеной русофобии", охватившей США. "Какой совет вы можете мне дать?", - поинтересовался американец.

"В Соединенных Штатах у нас очень много друзей", - сказал Путин, но отметил, что не вправе давать советы. В то же время, успокоил российский лидер американца, в России верят, что в конечном счете отношения между Россией и США нормализуются.

Главред НГ поинтересовался перспективой налаживания отношений между РФ и США

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков задал вопрос о напряженных отношениях между РФ и США. Ремчуков отметил, что нарастает глобальный запрос на кардинальное улучшение отношений между Россией и США, и поинтересовался, что Путин думает на эту тему.

Путин отметил, что осложнения в отношениях между США и Россией - результат обострения внутриполитической борьбы в Вашингтоне. При этом в мире множество других проблем, которые необходимо решать сообща, подчеркнул он. ​"Бедность - один из источников радикализма и терроризма в некоторых регионах мира", - напомнил президент, добавив, что "нам вместе нужно решать, что с этим делать". Путин отметил, что Россия надеется на конструктивную роль США в урегулировании конфликта на Украине.

Путин сравнил экс-главу ФБР Коми со Сноуденом и пообещал ему политическое убежище в РФ

Владимир Путин, отвечая на один из вопросов об отношениях США и РФ, заявил, что, по его мнению, бывший глава ФБР Джеймс Коми, тайно записавший разговор с президентом США Дональдом Трампом, ничем не отличается от разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена, поэтому Россия готова предоставить ему политическое убежище.

"А чем тогда директор ФБР (Коми) отличается от господина Сноудена? - сказал глава российского государства, которого цитирует ТАСС. "Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать", - сказал Путин.

Путин напомнил, что Коми, по его собственному признанию, записал разговор с Трампом и передал запись в СМИ через своего друга. "Это звучит и выглядит вообще странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще и через своего друга передает в СМИ", - считает президент РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, которого обвинили в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России.

Коррупция, по словам Путина, не является для народа важной проблемой

Школьник из Ханты-Мансийского автономного округа Данила Прилепа задал президенту вопрос о борьбе с коррупцией в России. Мальчик заявил, что когда реальные сроки коррумпированным чиновникам заменяют на домашние аресты, это оскорбляет его семью и многих граждан России.

Путин поинтересовался у подростка, сам ли он подготовил этот вопрос, или ему кто-то рекомендовал задать такой вопрос. "Меня жизнь подготовила к этому вопросу", - ответил подросток. "Молодец!", - похвалил его президент.

Президент заявил, что хотя проблема коррупции чиновников в России остается острой, однако она уже не в числе первых в стране по важности. В то же время, отметил он, надо чтобы ни одно нарушение не осталось без наказания. Что касается домашних арестов или реальных сроков, то каждый такой случай должен рассматриваться судом, исходя из обстоятельств дела, сказал он.

Путин, в частности, упомянул бывшего главу ФСИН Александра Реймера, который накануне получил восемь лет колонии по делу о мошенничестве при покупке электронных браслетов для подследственных.

Путин ответил на вопросы о самой крупной рыбе, владении языками и преемнике

Путину задали несколько вопросов в блиц-режиме. Так, на вопрос о самой крупной пойманной рыбе Путин сказал, что она весила 20 килограммов.

"На скольких языках вы говорите?" - спросили его. "На русском, разумеется. Довольно бегло говорю на немецком, немножко понимаю английский, - ответил президент. От ответа на вопрос, у кого из лидеров самое крепкое рукопожатие, глава государства ушел, заявив: "Рукопожатие - не самое главное, главное работа на благо своего народа".

Кроме того, президента спросили: "Знаете ли вы, как живут простые люди сегодня?". "Знаю", - коротко ответил он.

"Кого вы планируете оставить после себя?" - спросили у президента. "Это должен определить российский народ. Хотя свои предпочтения я озвучу", - сказал он.

"Ваши слова "своих не сдаем" относятся ко взяточникам и коррупционерам?", - зачитал ведущий. "Я не считаю их своими", - коротко ответил президент.

Под конец прямой линии Владимир Путин зачитал несколько вопросов по своему выбору. Его внимание, в частности, привлек вопрос о том, когда президент будет ездить на отечественном автомобиле. "Надеюсь, что скоро", - сказал он.

До эфира поступило почти 2 млн обращений

До начала эфира поступило 1 млн 939 обращений. Абсолютный рекорд по количеству вопросов Путину был поставлен в 2015 году, когда на линию поступило свыше 3,2 млн обращений, отмечает "Интерфакс". Основное количество вопросов поступило в виде телефонных звонков - свыше одного миллиона, около 400 тысяч - при помощи СМС-сообщений.

Граждане обращались к президенту и через социальные сети - около 300 обращений, остальная часть вопросов поступила в том числе в виде писем через специальное приложение. Вопросы поступают не только из России, но и из-за рубежа.

Среди наиболее популярных вопросов - проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, жилья, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, образования. Россияне также интересуются личной жизнью президента.

Путин около недели готовился к прямой линии, а последние два дня - в беспрерывном режиме. Об этом в эфире Первого канала в преддверии трансляции рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как правило, он готовится около недели, но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий - фактически двое суток. То, чему я был свидетелем - он уже сидит и беспрерывно готовится", - сказал Песков. По его словам, во вторник и среду в графике президента уже не было никаких мероприятий.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что от прямой линии в этот раз нужно ждать не сюрпризов, а "интересного и содержательного разговора", передает ТАСС. Он уточнил также, что в этом году прямая линия обещает быть самой высокотехнологичной.

Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года, последняя - 14 апреля 2016 года. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. Рекорд прямой линии был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы четыре часа 48 минут. В 2016-м прямая линия длилась около трех с половиной часов. В этом году прямая линия впервые проходит летом. Песков ранее объяснил перенос эфира рабочим графиком президента.