"Протон-М" стартовал с Байконура после годового перерыва

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bbcrussian.com
четверг, 8 июня 2017 г. 10:05
Ракета-носитель "Протон-М" после годового перерыва в запусках стартовала с космодрома Байконур с американским спутником Echostar-21.
© AFP/Scanpix

"Запуск состоялся в расчетное время без замечаний. Отделение разгонного блока "Бриз-М" со спутником Еchostar-21 намечено на 6:55 мск, отделение космического аппарата от "разгонника" ожидается в 15:58 мск", - цитирует агентство РИА Новости представителя Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя планировался на декабрь 2016 года, однако во время подготовки к нему в июне прошлого года были обнаружены отклонения в работе двигателей: тогда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 двигатель второй ступени "Протона" выключился преждевременно.

В январе стало известно, что Роскосмос отзывает все двигатели второй и третьей ступени ракеты-носителя "Протон" производства Воронежского механического завода. Официальный представитель госкорпорации тогда сообщил Би-би-си, что двигатели отозваны для дополнительных испытаний, что может привести к задержке пусков этих ракет.

В связи с дополнительной проверкой двигателей Воронежского механического завода, используемых в ракете-носителе "Протон", пуски несколько раз переносились - сначала на февраль, а потом на март 2017 года. В итоге из-за технических проблем пуск "Протона-М" со спутником связи EchoStar-21 был перенесен на начало июня.

На заводе в Воронеже помимо "Протонов" выпускаются ракеты-носители "Союз-У". Из-за аварии одной из них 1 декабря прошлого года был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04", направлявшийся на МКС. В январе Роскосмос назвал наиболее вероятной причиной аварии "Союза" неисправность третьей ступени ракеты-носителя, из-за которой произошло попадание посторонних частиц в насос двигателя и его разрушение.

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