Протодьякон Кураев "разоблачил" первоклассника, восхитившего патриарха

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NEWSru.com
вторник, 10 января 2017 г. 16:35
Первоклассник московской школы N2083 Гриша Ворончев, восхитивший Патриарха Московского и всея Руси Кирилла своем отказом от поездки на спортивные сборы в Европу ради молитв во время Страстной седмицы, оказался сыном начальника отдела обеспечения государственных закупок управления имущественного комплекса и капитального строительства Росспорта Александра Ворончева.
© Фото - архив "Открытой библиотеки"

А.Вороничев также является членом президиума Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщил бывший профессор Московской духовной академии, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, известный своей критикой в адрес официальной церкви.

Кураев на своей страничке в "Живом Журнале" написал, что шестилетний Гриша Ворончев занимается гигантским слаломом. "Самый такой московский вид спорта. И самый дорогой по экипировке, - отмечает священнослужитель. - Так что для Гриши Альпы не менее привычны, чем Москва. И отказ от каких-то соревнований там вряд ли для него серьезен", пишет newsru.com

Между тем в реестрах можно найти информацию о предпринимателе Александре Ворончеве, связанном со спортивными ассоциациями в области единоборств и владеющем строительной компанией в Подмосковье, замечает агентство NewsTes.

В отчете на сайте Московской патриархии о детской рождественской елке в Кремле 8 января говорилось, что перед началом праздничного представления в холле Кремлевского дворца предстоятель Русской православной церкви встретился c группой учащихся воскресных школ Москвы, среди которых был Гриша Ворончев, написавший его святейшеству письмо о своей мечте встретиться с ним и приглашенный патриархом на этот праздник.

В сообщении также приводился рассказ патриарха об этом прилежном ребенке: "Я сегодня вошел в этот зал с мальчиком, которого зовут Гриша. Он прекрасный горнолыжник. И он получил приглашение в Австрию на международные сборы. Время сборов совпало со Страстной седмицей, которая предшествует празднику Пасхи. В это время - особые богослужения, особо строгий пост. И Гриша отказался ехать на сборы. Я узнал об этом из письма и подумал, что очень хорошо будет рассказать вам о Грише, юном горнолыжнике, который отказался от очень заманчивого предложения для того, чтобы вместе с патриархом помолиться на Страстной седмице".

Кураев разоблачает и других участников патриаршей елки. Он обращает внимание на тот факт, что рядом с Кириллом на этом празднике вновь оказалась "случайная" девочка по имени Камилла, которая является дочерью предпринимателя Сергея Куликова из Чебоксар и ранее уже "засветилась" на детском празднике "В гостях у патриарха" в его резиденции в Переделкино 30 августа 2016 года.

"Ну а тем временем пресс-служба патриархии распространяет сказки про детишек, которые пишут дедушке патриарху трогательные письма", - резюмирует Кураев.

NEWSru.com
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