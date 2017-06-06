Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие

 (6)
bbcrussian.com
вторник, 6 июня 2017 г. 17:03
Протестующие против принятия законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве вышли к администрации президента на Старой площади, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.
© twitter

Сначала активисты собрались у входа в Госдуму, но их не пустили на слушания о реновации, и спустя несколько часов протестующие приняли решение направиться к администрации президента.

По оценке корреспондента Би-би-си, в стихийном шествии против реновации приняли участие около 300 человек. Колонну шествия возглавила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Некоторые активисты прошли от здания Госдумы до администрации президента, взявшись за руки. Некоторые повесили на свою одежду строительные красно-белые ленты в знак протеста против сноса. Некоторые активисты в толпе скандировали лозунги "Конституция" и "Собянина в отставку".

Московская полиция не вмешивалась в стихийное шествие активистов.

В Госдуме 6 июня проходят общественные слушания по поводу принятия закона о реновации. Активисты собрались у здания Госдумы, надеялись попасть на слушания, но многие из них так и не смогли пройти внутрь.

В апреле в первом чтении Госдумой был одобрен законопроект о сносе пятиэтажных жилых домов во многих районах Москвы. Законопроект вызвал критику со стороны москвичей, правительства и самих депутатов. В мае был опубликован список домов, которые подпадают под проект реновации. В список вошли 4566 домов вместо изначально заявленных более 8 тысяч.

Жители этих домов с 15 мая имели право проголосовать за или против сноса их пятиэтажек. По заявлению московских властей, в первый день голосования в 60 районах столицы не нашлось ни одного человека, высказавшегося против реновации.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Защита обещает довести дело Дмитриева до Верховного суда РФ (1)

Защита обещает довести дело Дмитриева до Верховного суда РФ
Члены комиссии по исторической памяти СПЧ при президенте РФ заявили о политическом характере уголовного преследования главы карельского "Мемориала", краеведа Юрия Дмитриеева.

Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие (6)

Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие
Протестующие против принятия законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве вышли к администрации президента на Старой площади, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Строительство ограждения на границе с Россией Лавров назвал "русофобскими действиями" (35)

Sergejus Lavrovas
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал строительство Литвой ограждения на границе с Калининградской областью России. С.Лавров назвал действия Литвы "русофобскими", сообщает "Интерфакс".

Путин предложил ввести присягу при получении гражданства РФ (5)

Vladimiras Putinas
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто принимает российское гражданство. Об этом Путин заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Суд разъяснил, что должен удалить Навальный по иску Усманова (3)

Суд разъяснил, что должен удалить Навальный по иску Усманова
Люблинский суд Москвы выдал сторонам полный текст решения по иску бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.
Facebook друзья
Rambler's Top100