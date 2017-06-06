Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие

Протестующие против принятия законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве вышли к администрации президента на Старой площади, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Сначала активисты собрались у входа в Госдуму, но их не пустили на слушания о реновации, и спустя несколько часов протестующие приняли решение направиться к администрации президента.

По оценке корреспондента Би-би-си, в стихийном шествии против реновации приняли участие около 300 человек. Колонну шествия возглавила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Некоторые активисты прошли от здания Госдумы до администрации президента, взявшись за руки. Некоторые повесили на свою одежду строительные красно-белые ленты в знак протеста против сноса. Некоторые активисты в толпе скандировали лозунги "Конституция" и "Собянина в отставку".

Московская полиция не вмешивалась в стихийное шествие активистов.

В Госдуме 6 июня проходят общественные слушания по поводу принятия закона о реновации. Активисты собрались у здания Госдумы, надеялись попасть на слушания, но многие из них так и не смогли пройти внутрь.

В апреле в первом чтении Госдумой был одобрен законопроект о сносе пятиэтажных жилых домов во многих районах Москвы. Законопроект вызвал критику со стороны москвичей, правительства и самих депутатов. В мае был опубликован список домов, которые подпадают под проект реновации. В список вошли 4566 домов вместо изначально заявленных более 8 тысяч.

Жители этих домов с 15 мая имели право проголосовать за или против сноса их пятиэтажек. По заявлению московских властей, в первый день голосования в 60 районах столицы не нашлось ни одного человека, высказавшегося против реновации.

«Это наш город! Собянина в отставку!», — скандируют люди, идущие по центру, к администрации президента https://t.co/mPQknBBMRi— Телеканал Дождь (@tvrain) June 6, 2017