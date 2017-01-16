Прокуратуре Дагестана передали 42 интервью о женском обрезании

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bbcrussian.com
понедельник, 16 января 2017 г. 19:17
Организация "Правовая инициатива по России" предоставила прокуратуре Дагестана 42 анонимных интервью с жительницами республики, в которых те рассказали о широко распространенной практике женских обрезаний.
Robaso Hornstra'os ir Arnoldo van Bruggeno projektas „The Sochi Project“
© Organizatorių nuotr.

В организации называют эти операции калечащими.

Авторы исследования передали только распечатки этих интервью без указания личных данных, которые требовала предоставить дагестанская прокуратура, подчеркивается в пресс-релизе "Правовой инициативы", поступившем в Русскую службу Би-би-си.

"Наша позиция не изменилась, мы просим прокуратуру республики Дагестан обратиться к уполномоченному по правам ребенка в республике и начать заниматься решением этой проблемы", - сказано в релизе.

Отчет "Производство калечащих операций на половых органах у девочек" по результатам исследования в Дагестане вышел 15 августа 2016 года. Из него следовало, что в дагестанских селах продолжают активно практиковать женское обрезание, запрещенное во многих странах. В основном это происходит в труднодоступных поселениях горных и равнинных районов Дагестана.

Операции проводят на детях в возрасте трех лет или чуть позже, как правило - в кустарных условиях. Они часто приводят к серьезным психологическим проблемам у девочек и женщин, считают в "Правовой инициативе".

Как говорила Русской службе Би-би-си автор отчета, старший юрист фонда Юлия Антонова, главной трудностью при проведении исследования было нежелание местных жителей обсуждать эту тему. Респонденты в свободной форме отвечали на вопросы из анкеты на условиях полной анонимности, персональные данные не обрабатывались.

Антонова при этом говорила, что местные власти в целом готовы противостоять этой практике. 13 декабря прокуратура Дагестана направила в организацию факс, в котором назвала условия, необходимые для начала расследования. Прокуроры попросили предоставить "содержащую персональные данные информацию о фактах проведения таких операций", а также о "лицах, причастных к их проведению". Кроме того, прокуратуру интересовали сведения и об авторах исследования.

Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев называл практику женского обрезания безвредным обычаем. Однако в совете муфтиев России эту практику осудили. "Можно с уверенностью сказать, что женское обрезание - скорее, этническая традиция, в основном присущая африканским народам, возможно, имевшая какие-то ритуальные обоснования, являющиеся совершенно чуждыми исламской идеологии", - говорил зампред совета Рушан Аббясов.

"Что касается того, что женское обрезание способствует укрощению плотской страсти, то это утверждение не имеет под собой никакого доказательства и зависит напрямую от морально-нравственных ориентиров, закладывающихся в семье и здоровом обществе", - сказал тогда Аббясов.

Некоммерческий фонд "Правовая инициатива по России" был зарегистрирован в сентябре 2001 года, в Утрехте (Нидерланды) и отслеживает случаи нарушения прав человека в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане.

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