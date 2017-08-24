Прокуратура Узбекистана попросила Россию арестовать недвижимость Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана попросила российские власти арестовать недвижимость Гульнары Каримовой — дочери первого президента Ислама Каримова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Запрос находится на рассмотрении. «По сообщению узбекской стороны информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной», — сообщили в пресс-службе.

В конце июля Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримова отбывает наказание по уголовному делу о хищениях, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Ее риговорили к пяти годам ограничения свободы в августе 2015 года. В ведомстве считают, что дочь бывшего президента страны содействовала преступной деятельности организованной группы, более 1,3 миллиарад долларов которой были обнаружены в разных странах.

На территории России обнаружили 6 миллионов долларов — в Москве у нее нашли пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир, а в Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 миллионов долларов. Кроме того, активы были размещены в Швейцарии и во Франции — в Париже и Сантропе.