Присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

Коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала виновным бывшего офицера батальона министерства внутренних дел "Север" Заура Дадаева в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года, сообщает "Интерфакс".

Сегодня присяжные продолжили обсуждение вердикта, поскольку накануне они не смогли прийти к общему мнению и приступили к голосованию по каждому пункту отдельно.

Процесс начался с того, что из зала суда удалили двух присяжных. Сначала судья Юрий Житников удалил женщину, усомнившись в ее беспристрастности, так как она скрыла судимость мужа. Затем по просьбе прокуроров и адвокатов мужчину, который пронес в совещательную комнату записи, которые содержали информацию по делу, не исследованную в суде.

22 июня сообщалось, что перед присяжными по делу об убийстве Бориса Немцова окончательно сформулировали 26 вопросов, на которые они должны ответить перед вынесением приговора, причем мотив убийства в этих вопросах не упоминается.

Среди вопросов - "Доказано ли, что Бориса Немцова убили из неизвестной модели пистолета 27 февраля 2015 года? Доказано ли, что стрелял Заур Дадаев, который за 15 миллионов рублей спланировал убийство с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и убитым при задержании Бесланом Шавановым? Виновны ли подсудимые (каждый в отдельности) в убийстве по найму? Заслуживают ли они снисхождения по этой статье? Виновны ли подсудимые в хранении оружия? Заслуживают ли они снисхождения по этой статье?"

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда он возвращался домой со своей спутницей, украинской моделью Анной Дурицкой. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. К этому времени автомобиль сообщника бандита поравнялся с местом происшествия, киллер сел в машину и они уехали. Немцов умер на месте от полученных ранений.

На скамье подсудимых находятся Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, по версии обвинения, застрелил Немцова, Анзор Губашев следил за политиком, остальные им помогали. Еще один член группы, Беслан Шаванов, погиб при задержании в Грозном. При этом замкомандира чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцова считают организатором убийства, даже не допрашивали.

Прокуроры считают, что причастность всех пятерых к убийству Немцова доказана, подсудимые, наоборот, говорят о своей невиновности, отмечает "Эхо Москвы". В частности, адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева утверждает, что ее подзащитный не мог следить за Немцовым, так как в то время носил бороду и был очень заметным.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, который с ноября 2015 года находится в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.