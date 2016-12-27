Президентские гранты в России: "Бессмертный полк" и байк-паломничества

Операторы президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) подвели итоги четвертого конкурса, последнего в этом году. Девять грантооператоров за год распределили 4,6 млрд рублей, которые им выделил президент Владимир Путин своим распоряжением в начале года.

Институт президентских грантов для НКО существует с 2006 года, но активизировался в 2012 году, когда Госдума приняла закон об "иностранных агентах", ограничивший для НКО возможность получать деньги из-за рубежа.

Би-би-си изучила заявки победителей четвертого конкурса, получивших наиболее крупные гранты от президента.

"Мы работали в соответствии с положением о конкурсе, выявляли социально значимые проекты", - говорит Павел Красноруцкий, руководитель одного из операторов - "Российского союза молодежи".

Пробеги, марши, маяки

Сразу несколько НКО получили крупные гранты на тематические акции.

Межрегиональная общественная организация "Русские мотоциклисты", более известная как "Ночные волки", выиграла 3,1 млн рублей на проект "Славянский мир". Это "мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии", гласит заявка.

Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство", которую возглавляет бывший губернатор Подмосковья и бывший депутат Госдумы Борис Громов, получила 3 млн рублей на проведение патриотического автопробега по городам России от Калининграда до острова Русский с показом спектакля "Молодая гвардия" Владимирского областного драматического театра, следует из заявки проекта.

Целью проекта названо объединение многонационального и многоконфессионального народа России вокруг подвига молодогвардейцев. На грант организация также намерена провести тематический конкурс рисунка и молодежный военно-патриотический лагерь.

Студенты московских вузов поедут на Северный Кавказ укреплять связи со сверстниками на грант размером 5 млн рублей, который получил фонд "Согрей добром". Как гласит заявка, вместе студенты проведут акции "патриотической, межкультурной, экологической направленности".

Пермская организация "Социатива" выиграла почти 9 млн рублей на забег "Москва - Пекин: навстречу будущему". "Проект представляет собой организацию и проведение забега известного российского ультрамарафонца Александра Капера по маршруту Москва - Пекин". Зачем нужен забег, авторы заявки не указали.

Бегун Капер в феврале этого года пробежал марафон в Грозном при поддержке руководства республики и байкеров из "Ночных волков", а также в Донбассе в октябре.

На информационную войну

Грантооператоры по-прежнему не скупятся на поддержку НКО, которые занимаются идеологическим воспитанием граждан.

Фонд содействия развитию духовно-нравственных ценностей "Память побед" выиграл 6,5 млн рублей на "комбинацию научного исследования и полевого экспертного опроса с целью выявления особенностей аксиологического ряда населения стран Евразийского экономического союза с последующим формированием инструментария продвижения идеологии евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти Победы".

Фонд "Память побед" известен тем, что в июне предложил установить в Нижнем Новгороде памятник бывшему президенту Чечни Ахмату Кадырову.

Подростково-молодежный клуб "Мастер" на 5 млн рублей от президента проведет интерактивный образовательный исторический спектакль "Щит России".

Среди целей проекта - "сформировать у зрительской аудитории представление о героической борьбе русского народа с немецкими и шведскими поработителями, показать, что всегда в лихолетье на русской земле появляется человек, который может собрать вокруг себя народ и повести его на врага; в XIII веке им был А. Невский - великий князь Владимирский, воспитание патриотизма и чувства гордости за свой народ" и т.д. Клуб покажет десять таких спектаклей, говорится в заявке.

Московское общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" выиграло 3 млн рублей на всероссийскую горячую линию, которая будет противодействовать "политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны".

Организация "Великий Север" на 3,5 млн рублей создаст проект "Единый Крым: развитие, укрепление и защита". Он направлен на "противодействие деструктивной систематической информационной работе, которая осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства крымского региона", говорится в заявке. Однако деталей проекта в заявке нет.

Профессиональные праздники

Значительные средства операторы выделили профсоюзам.

Так, "Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации", возглавляемая бывшим советником президента и сенатором Асламбеком Аслахановым, выиграла 7 млн рублей. На эти деньги организация проведет ежегодную церемонию вручения общероссийской общественной премии "Щит и роза".

"Присуждение премии женщинам, проявившим профессионализм при выполнении служебного долга, действующим сотрудницам правоохранительных органов и ветеранам", - гласит заявка. Акция проходит при поддержке администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, говорится на сайте организации.

"Межрегиональный союз журналистов", которым, по данным СПАРК, руководит бывший депутат Госдумы Роман Чуйченко, проведет "Благотворительный бал прессы". Мероприятие с бюджетом в 7,5 млн рублей посодействует, как сказано, формированию культуры честной и ответственной журналистики, базирующейся на принципах профессиональной этики.

Для молодежи

Среди победителей много проектов, нацеленных на молодежь.

Ассоциация пропаганды здорового образа жизни "Добровольная молодежная дружина - Тамбовская область" выиграла 5 млн рублей на образовательный проект "Сеть".

"Первые участники "Сети" - это начинающие активисты, дизайнеры, лидеры общественного мнения, художники, общественники, молодые писатели и режиссеры, разделяющие новый политический курс Владимира Путина, понимающие, что происходящие в России перемены - это знак накопленных сил, знак возрождения державы, нашего права на долю в мире и мировых правилах", следует из характеристики проекта.

Организация "Всенародный собор" займется подготовкой молодых журналистов для освещения ими темы межнациональных отношений.

"Благополучателями проекта выступают молодые граждане страны (профориентация), журналистское сообщество (повышение квалификации, укрепление гражданской позиции, дружбы между народами) и общество в целом (снижение градуса межэтнической напряженности в СМИ)", - пишут авторы. Проект обойдется в 4,5 млн рублей.

Ассоциация исследователей "Философия для будущего" будет выявлять потенциальных лидеров из студенческой среды в проекте "Новое поколение лидеров". За 3,8 млн рублей молодых лидеров будут готовить к "социальному служению", говорится в заявке.