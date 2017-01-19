Президент Венесуэлы присудил Путину премию Уго Чавеса

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Телеканал "Дождь"
четверг, 19 января 2017 г. 08:50
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о награждении Владимира Путина премией имени Уго Чавеса, сообщает El Nacional.
Hugo Chavezas ir Vladimiras Putinas
© AFP/Scanpix

«Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он — всемирный посланец мира. Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории», — сказал Мадуро в ходе телеконференции, которая состоялась в посольстве Венесуэлы в Москве, как передает ТАСС.

О намерении учредить собственную премию мира и наградить ею Владимира Путина Мадуро заявил в октябре. Премия представляет собой миниатюрную копию памятника Уго Чавесу, который был создан российским скульптором Сергеем Казанцевым.

Мадуро также заявил о планах посетить Москву в ближайшее время, сообщает ТАСС. В посольстве Венесуэлы в России агентству подтвердили, что визит намечен на первый триместр 2017 года.

Телеканал "Дождь"
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