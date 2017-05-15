Президент российского "Внешпромбанка" получила 9 лет колонии за мошенничество

"Признать Маркус Ларису Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в приговоре судьи Марины Сыровой.

Бывшей заместительнице президента банка Екатерине Глушаковой суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Гособвинитель в ходе прений сторон просил приговорить Маркус к 10 годам колонии, Глушакову — к пяти годам. Каждой из них прокурор также просил назначить штраф в 400 тысяч рублей (6444 евро).

Сумма ущерба по делу, согласно уточненным в суде данным гособвинения, составила 113 млрд 536 млн с лишним рублей, что на полмиллиарда меньше заявленной ранее.

Согласно обвинительному заключению, подсудимым и неустановленным лицам вменяется совершение двух эпизодов мошенничества на сумму около 12 млрд рублей (0,19 млрд евро) против физлиц-клиентов банка, а также один эпизод растраты более 101 млрд рублей (1,63 млрд евро), когда деньги были выведены через счета фирм, подконтрольных руководителям банка.

По версии следствия, Маркус совместно со своим родным братом — крупным акционером и фактическим руководителем банка — Георгием Беджамовым к маю 2009 года в Москве создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков, без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей (1,84 млрд евро), сообщили в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск. Расследование дела против других соучастников преступления продолжается.

О проблемах банка стало известно в середине декабря 2015 года. Сначала его клиенты столкнулись с трудностями с получением вкладов, затем банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). Лариса Маркус была арестована в декабре 2015-го по подозрению в мошенничестве.

"Внешпромбанк" был лишен лицензии в январе 2016 года. Вскоре выяснилось, что "дыра" (превышение обязательств над активами) в капитале банке составила рекордные 210,1 млрд рублей (3,38 млрд евро). Позднее эта оценка несколько раз пересматривалась в сторону повышения. В марте арбитраж вынес решение о банкротстве "Внешпромбанка".

Регулятор сообщил, что руководство ВПБ построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отчетность банка не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств.

В ходе проверки банка сообщалось, что со счетов многих клиентов без их ведома были списаны миллионы долларов, а на некоторых вкладчиков также без их ведома оформлялись кредиты. Например, на одного из состоятельных клиентов оказался оформлен кредит на 120 млн рублей (1,93 млн евро).

СМИ сообщали о VIP-вкладчиках ВПБ. В их числе обнаружились родственники Сергея Шойгу, Дмитрия Козака, а также Александра Жукова — руководителя Олимпийского комитета России (ОКР). Среди клиентов банка также оказались крупные российские государственные и частные корпорации, которые держали на счетах более 35 млрд рублей, а также ОКР, который, по данным РБК, держал во "Внешпромбанке" 30 млн долларов.