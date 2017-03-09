Президент Путин снял с должностей десять генералов

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Телеканал "Дождь"
четверг, 9 марта 2017 г. 16:00
Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов, среди которых сотрудники Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Причины решения не сообщаются.

С должностей сняли начальника управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимира Берглезова, руководителя СК по Приморскому краю Сергея Бобровничего, начальника ФСИН по Саратовской области Александра Гнездилова, начальника МВД по Самарской области Сергея Солодовникова, главу МВД по Вологодской области Виталия Федотова, главу ФСИН по Мордовии Рамазана Ягъяева и других.

Этим же указом полковник юстиции Айрат Ахметшин назначен на 5-летний срок руководителем СУ СКР по Кировской области, Андрей Васильченко — прокурором Республики Ингушетия.

Последняя крупная оставка произошла в начале февраля. Тогда Путин освободил от должностей 16 высокопоставленных чиновников МВД, МЧС и СК.

Телеканал "Дождь"
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