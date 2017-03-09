Президент Путин снял с должностей десять генералов

Причины решения не сообщаются.

С должностей сняли начальника управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимира Берглезова, руководителя СК по Приморскому краю Сергея Бобровничего, начальника ФСИН по Саратовской области Александра Гнездилова, начальника МВД по Самарской области Сергея Солодовникова, главу МВД по Вологодской области Виталия Федотова, главу ФСИН по Мордовии Рамазана Ягъяева и других.

Этим же указом полковник юстиции Айрат Ахметшин назначен на 5-летний срок руководителем СУ СКР по Кировской области, Андрей Васильченко — прокурором Республики Ингушетия.

Последняя крупная оставка произошла в начале февраля. Тогда Путин освободил от должностей 16 высокопоставленных чиновников МВД, МЧС и СК.