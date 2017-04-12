Президент Путин принял в Кремле Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова

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bbcrussian.com
среда, 12 апреля 2017 г. 19:38
Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
© AP / Scanpix

О том, состоится ли встреча госсекретаря новой администрации Белого дома с президентом Путиным, не было известно до последнего момента.

Как передает "Интерфакс", ранее Дмитрий Песков сообщил, что если в течение дня Тиллерсон и Лавров посчитают целесообразным "доложить об итогах переговоров главе государства", то встреча возможна.

В среду в доме приемов российского МИДа прошли переговоры Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова, на которых стороны, как сообщается, попытались сгладить особо острые углы, возникшие между двумя странами из-за событий в Сирии.

Встреча проходила на фоне взаимного обмена колкостями между американским и российским лидерами.

Дональд Трамп обвинил Москву в том, что она поддерживает Асада, а Владимир Путин заявил, что США нарушили закон, начав бомбардировку сирийской авиабазы, и что уровень доверия между Россией и США "деградировал" при администрации Трампа.

"Говоря откровенно, Путин поддерживает явно плохого человека... если Россия не пришла бы и не поддержала это животное, проблемы сейчас не было бы", - заявил Дональд Трамп, имея в виду поддержку Россией сирийского президента Башара Асада.

Путин, в свою очередь, отметил дефицит доверия в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - сказал российский президент.

Нынешняя напряженность началась после авианалета неделю назад на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб, где погибли около 90 человек, по всей вероятности, в результате отравления газом. Однако официальный Дамаск отрицает использование химического оружия.

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