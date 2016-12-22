Президент Путин поручил укреплять ядерные силы России

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Телеканал "Дождь"
четверг, 22 декабря 2016 г. 12:38
Ядерные силы России нужно укрепить ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими и перспективными система ПРО.
© Reuters/Scanpix

Такое поручение дал президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — заявил Путин.

Он добавил, что также необходимо улучшать стратегические неядерные силы, выводя их «на качественно новый уровень». Помимо этого, подчеркнул Путин, нужно развивать все виды и роды войск, а также продолжать осваивать высокоточное оружие, средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также Путин поручил внимательно следить за российскими границами и военно-политической обстановкой по их периметру.

«Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране», — заявил президент.

Телеканал "Дождь"
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