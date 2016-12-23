Пресса Британии: Трамп и Путин сигнализируют о возобновлении гонки вооружений

"Дональд Трамп и Владимир Путин сигнализируют о возобновлении гонки ядерных вооружений", - пишет Daily Telegraph.

Накануне, напоминает газета, избранный президент США выступил за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны - сообщение об этом Трамп опубликовал в "Твиттере".

"США должны существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь до тех пор, пока мир не начнет трезво оценивать ядерное оружие", - написал избранный президент Трамп.

Судя по всему, предполагает Daily Telegraph, это стало его ответом на воинственные заявления президента Владимира Путина, несколькими часами ранее назвавшего укрепление боевого ядерного потенциала главной задачей руководства вооруженных сил России в наступающем году.

"Можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, ситуация может очень быстро измениться," - заявил, в частности, президент Путин.

Как отмечает на страницах Financial Times Дэрил Кимбалл, глава вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями, из твита Трампа совершенно не ясно, что имел в виду избранный президент: то ли он поддержал существующую программу модернизации американского ядерного арсенала в ее нынешних рамках, то ли он говорил об увеличении числа ядерных боеголовок.

Попытку Трампа коротким, невразумительным сообщением в соцсетях задать направление ядерной политики США эксперт назвал "крайне безответственной".

Что касается заявления Путина, то некоторые аналитики, пишет Financial Times, видят в нем стремление запугать будущую американскую администрацию.

Кроме того, путинское "бряцание оружием" предназначается и внутрироссийской аудитории - с прицелом на президентские выборы 2018 года, полагает издание.

Daily Telegraph, тем временем, информирует читателей о том, что совместная доля России и США в мировом ядерном арсенале превышает 90%.

По словам газеты, после твита Трампа немедленно выросли в цене акции компаний, производящих уран.

"В ближайшие 30 лет, как ожидается, Пентагон потратит один триллион долларов на модернизацию своих систем ядерных вооружений", - сообщает Daily Telegraph.

Россия уже активно занимается перевооружением и обновлением собственных ядерных сил, в том числе стратегических бомбардировщиков и подводных лодок.

"В этом смысле Россия на шаг впереди Соединенных Штатов", - считает Игорь Сутягин, старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований.

По мнению Сутягина, Кремль должны насторожить перспективы втянуться в гонку ядерных вооружений в духе холодной войны, поскольку в этом случае США, используя собственные обширные ресурсы, смогут вновь довольно быстро выйти в лидеры.

"Мистер Путин будет очень, очень обеспокоен по поводу исходящих из Вашингтона заявлений, подобных этому", - заявил эксперт в интервью Daily Telegraph.

"Реформы маловероятны"

"Политика России пагубно отражается на ее экономических перспективах", - так озаглавлена редакционная статья Financial Times.

"Реальные реформы способны подстегнуть рост экономики, однако они же могут представлять угрозу для власти Путина", - полагает издание.

Российский фондовый рынок в 2016 году показал превосходные результаты, отмечает Financial Times: несмотря на санкции, ограничивающие банкам и нефтяным компаниям доступ к западным источникам финансирования, местные ценные бумаги прибавили в цене в среднем 27% в рублях и 47% в долларовом эквиваленте.

Разумеется, подобный рост практически полностью объясняется краткосрочными внешними факторами. Так, мировые цены на нефть в сравнении с концом прошлого года прибавили 50%, фондовый рынок почувствовал себя уверенней, рубль укрепился.

Инвесторы, тем временем, ожидают, что Трамп и Путин заключат-таки между собой сделку, которая позволит ослабить западные санкции, констатирует Financial Times.

Однако в целом прогноз, скорее, анемичный: Россия только начала выходить из двухлетней рецессии, промышленное производство в нынешнем году сократилось на 0,6%.

С учетом предположения о том, что санкции будут продолжать действовать и дальше, международные аналитики, по словам газеты, предполагают, что экономический рост в 2017 году в России составит порядка 1,2%, а в 2018 году - примерно 1,5%.

"Это ниже, чем показатели глобального роста, чем в США и даже чем в ЕС", - отмечает Financial Times.

Для того чтобы ускорить экономический рост России и сделать его устойчивым, снятия или ослабления санкций недостаточно.

Кремлю следует взяться за реформы внутри страны - в первую очередь это касается неэффективного бюрократического властного аппарата и искоренения повсеместной коррупции, полагает издание.

Фундаментальная проблема состоит в том, что западные инвесторы, не уверенные в перспективах России и сохранности собственных капиталов, по-прежнему отказываются вкладывать в местную экономику сколь-либо значительные средства.

Чтобы решить эту проблему, рассуждает Financial Times, нужны не только давно назревшие структурные реформы, но и меры, направленные на усиление политической конкуренции, укрепление верховенства закона и учреждение по-настоящему независимой судебно-правовой системы.

Алексею Кудрину, бывшему министру экономики, которого называют либералом и которому, судя по всему, до сих пор доверяет Путин, было поручено разработать план реформ - его российские власти намерены обнародовать в будущем году.

Однако оптимизма по поводу того, что этим планам суждено осуществиться на практике, у инвесторов немного.

"Бизнес-сообщество уже давно пришло к выводу, что реальные реформы маловероятны до тех пор, пока у власти остаются нынешний президент и круг его приближенных", - резюмирует в редакционной статье Financial Times.

"Травма целого поколения"

"Вместо того, чтобы требовать от России изменить свое "плохое поведение", Америке следует попытаться понять ее немного лучше", - полагает обозреватель Independent Мэри Дежевски.

"Основная причина обиженной и оскорбленной реакции России на то, что она воспринимает как посягательство со стороны Запада, не во врожденной российской воинственности", - полагает Дежевски.

Все дело в том, по словам автора, что Россия со времен распада Советского Союза до сих пор испытывает чувство утраты и мучительно пытается сформировать собственное постсоветское национальное самосознание.

В эти декабрьские дни 25 лет назад, напоминает обозреватель Independent, президент СССР Михаил Горбачев выступил со своим последним телеобращением к народу, а над Кремлем впервые был поднят российский триколор.

Советский Союз распался на 15 государств, при этом Россия формально стала правопреемницей бывшей советской империи.

Вопреки ожиданиям Запада, в момент распада СССР не случилось ни гражданской войны, ни голода, не гуманитарного кризиса с большим количеством беженцев, напоминает Дежевски.

Были предположения, что дальше все пойдет, как в Польше: советские граждане обратятся к Западу, получат новые паспорта, оценят по достоинству новые перспективы и заживут свободно и счастливо, постепенно забывая о своем советском прошлом.

Однако ничего подобного не произошло, констатирует Мэри Дежевски: переходный процесс для России оказался значительно более сложным и болезненным, а принять перемены и найти в них себя удалось далеко не всем россиянам.

Значение этого психологического и социального феномена на Западе серьезно недооценивают, полагает автор статьи.

"Это травма, которой отмечено целое поколение - поколение Владимира Путина, и эффект от нее, несомненно, будет ощущаться поколением следующим", - высказывает мнение Дежевски.

Осознавая это, Запад и в первую очередь США, должен искать решение проблемы налаживания взаимопонимания с Россией в иной плоскости, отказавшись от упреков в "плохом поведении", продолжает обозреватель издания.

"Возможно, нам стоит воспользоваться советом, данным в иной ситуации мудрым заслуженным государственным мужем Джоном Мэйджором: "Понимать немного больше и осуждать немного меньше", - указывает Мэри Дежевски на страницах Independent.