Пресс-секретарь Медведева назвала "пропагандистскими выпадами" расследование ФБК

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Телеканал "Дождь"
четверг, 2 марта 2017 г. 16:55
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное «тайной империи» премьера, носит «ярко-выраженный предвыборный характер».
Dmitrijus Medvedevas Izraelyje
© Sputnik/Scanpix

По ее словам, комментировать эти обвинения «бессмысленно», передает «Интерфакс».

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — сказала Тимакова.

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Ранее ФБК опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Медведев связан со многими дорогостоящими объектами недвижимости, в том числе в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Курской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае.

Фонд Навального утверждает, что Медведев связан с этими объектами через несколько некоммерческих фондов, которые возглавляют его друзья и доверенные лица. Как утверждает ФБК, на эти фонды были переведены как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом.

Телеканал "Дождь"
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