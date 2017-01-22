Премьер России Медведев назвал Единую Россию правящей партией

Премьер России Медведев назвал "Единую Россию" правящей партиейМедведев сохранит пост председателя партии

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 22 января 2017 г. 13:05
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал возглавляемую им партию «Единая Россия» правящей.
© Sputnik

Об этом можно говорить по итогам выборов в Госдуму, передает корреспондент "Дождя".

Такое заявление Медведев сделал, выступая на съезде партии, который проходит в Москве в эти выходные, 21-22 января.

«Наша партия — не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения правящая партия, главный политический ресурс президента», — заявил он.

По словам Медведева, правительство России — партийное, поскольку опирается на фракцию ЕР в Госдуме, а председатель правительства, то есть он сам, — член партии.

Медведев предупредил партийцев, что этой осенью в единый день голосования (когда пройдут выборы в заксобрания и губернаторов — "Дождь") оппоненты единороссов попытаются досрочно начать президентскую кампанию.

«Наша партия не должна поддаваться на провокации, ввязываться в бессмысленные политические интриги», — заявил он.

Лидер ЕР также зачитал делегатам приветствие президента Владимира Путина. «Единая Россия» внесла огромный вклад в в построение свободной, сильной, процветающей страны, передал слова Путина Медведев.

Медведев сохранит пост председателя партии

Медведев сохранит пост председателя партии «Единая Россия», рассказали "Дождю" два источника в партии.

Такие рекомендации были переданы съезду партии по итогам закрытых заседаний высшего и генерального советов партии, которые прошли в воскресенье, 22 января. Руководители партии проголосовали за сохранение Медведева на главном посту в партии.

Члены высшего и генерального советов также проголосовали за сохранение Бориса Грызлова на посту председателя высшего совета «Единой России». В высший совет также рекомендовано включить спикера Госдумы Вячеслава Володина, говорит источник "Дождя". Там сохранит место и мэр Москвы Сергей Собянин.

Съезд «Единой России» проходит в Москве 21-22 января. На нем будут переизбраны руководящие органы партии. Все первые лица единороссов — председатель Дмитрий Медведев, глава высшего совета Борис Грызлов и секретарь генсовета Сергей Неверов — сохранят посты, говорят собеседники Дождя.

Телеканал "Дождь"
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