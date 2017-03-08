Премьер РФ Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин

Телеканал "Дождь"
среда, 8 марта 2017 г. 09:55
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Об этом сообщается на сайте правительства.
© RIA/Scanpix

Документ «определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелен на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами» в соответствии с положениями Конституции, принципами и нормами международного права, а также международными договорами России.

«Стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека. Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации», — говорится в документе.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. В частности, второй этап (2019-2022 годы) предусматривает «реализацию мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах».

Согласно исследованию «Левада-центра», число россиян, одобряющих участие женщин в политике, за год снизилось на 11 процентных пунктов и составило 66%. 30% опрошенных не одобряют ведение женщинами политической деятельности. Год назад этот показатель составил 20%.

33% опрошенных готовы увидеть женщину президентом России в ближайшие 10-15 лет, а не готовы — 54%.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что около 37% женщин в России имеют высшее образование, что на 8% больше, чем соответствующий показатель у мужчин. При этом зарплата у женщин составляет 73% от уровня средней зарплаты у мужчин, отметила она. Голодец подчеркнула, что эта дискриминация практически всегда носит естественный характер.

«Потому что женщине всегда приходится совмещать свои профессиональные обязанности с обязанностями по дому и по воспитанию детей», — сказала вице-премьер.

Телеканал "Дождь"
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