Предвыборная дипломатия: зачем Ле Пен приезжала в Россию

За месяц до президентских выборов во Франции один из кандидатов - лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - приехала в Москву.

Она посетила Госдуму, после чего в Кремле ее принял президент Владимир Путин. Русская служба Би-би-си разбиралась, зачем это было нужно.

На родине Ле Пен критиковали за связи с Россией. За последние четыре года она регулярно приезжала в Москву и встречалась с российскими политиками, в частности, с предыдущим спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. С ним она встречалась трижды - в 2013-м, 2014-м и 2015 годах.

В 2014 году разгорелся скандал после того, как в "Национальном фронте" признали, что получили кредит от Первого российско-чешского банка в размере 9 млн евро. Банк был основан по инициативе правительства Чехии в 1996 году, в в 2002 году 50% акций банка купила компания "Стройтрансгаз". В 2016 году российский ЦБ отозвал у банка лицензию.

О чем говорила Ле Пен

Во Франции в разгаре предвыборная кампания, и "мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события", заверил Путин в начале встречи Ле Пен. Но в России придают большое значение отношениям с Францией и стараются поддерживать отношения и с действующей властью, и с оппозицией, добавил российский президент.

Ле Пен же отметила вклад Франции и России в борьбу с терроризмом в разных частях земного шара и указала на необходимость обмена разведданными для отражения атак "Исламского государства".

До встречи с Путиным Ле Пен посетила Госдуму. "Безусловно, встреча с Путиным была ключевой. Но она посетила и Госдуму, чтобы продемонстрировать, что общается не только с имеющим негативный имидж на Западе Путиным, но и с широкой коалицией политических сил, в данном случае с депутатами", - полагает политолог Аббас Галлямов.

Официально Ле Пен пригласил в Россию председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Лидер "Национального фронта" провела в Госдуме около трех часов. Сперва она поучаствовала в заседании комитета по международным делам, после чего встретилась со спикером Вячеславом Володиным и руководством комитетов по международным делам и по делам СНГ.

Оба мероприятия прошли за закрытыми дверями. Открытой была только протокольная часть встречи с Володиным, во время которой Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены санкций против России и не видит оправданий для враждебного отношения властей Франции к России.

Визит Ле Пен вызвал среди журналистов редкий для Госдумы ажиотаж - вокруг места для подхода к прессе они выстроились в несколько рядов. Однако корреспондентов ждало разочарование: в последний момент пресс-служба Госдумы сообщила, что пресс-конференция отменяется, поскольку у Ле Пен жесткий график и она уже уехала на выставку "Святой Людовик и реликвии Сент-Шапель" в Кремле. Особенно возмущены были французские журналисты, которые собирались спросить лидера "Национального фронта" о финансировании ее избирательной кампании.

На вопрос, обсуждала ли она с Путиным финансирование ее предвыборной кампании, пришлось отвечать пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. "Никоим образом", - сказал Песков. А на вопрос, могут ли российские банки могут пойти навстречу Ле Пен в этом вопрос, он ответил: "Я не думаю, что это возможно, не думаю, что об этом идет речь".

Зачем был нужен визит

"Она давно уже планировала приехать, просто сейчас у нас появилась возможность ее принять, плюс она сама сейчас [после визита] вся будет в избирательной кампании. Это никак не связано с выборами", - рассказал Русской службе Би-би-си глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допускает, что приезд Ле Пен в Москву отчасти связан с выборами во Франции. "Она работает на свой электорат. Этот своеобразный шаг - значит, что она пошла в открытую, чтобы наладить отношения с Восточной Европой", - сказал он.

"Но теперь все зависит от трактовки СМИ: ее приезд может принести ей как положительные, так и отрицательные результаты", - добавил Калашников.

Ле Пен совершила за последнее время несколько визитов за рубеж, напомнила Татьяна Кастуева-Жан из французского Института международных отношений.

"Я думаю, целей две: одна адресована всем избирателям и состоит в том, чтобы показать, что у нее есть собственный международный статус, достойный уровня будущего президента, что с ней считаются за рубежом. Таким статусом обладает Франсуа Фийон, но, например, не Бенуа Хамон", - пояснила Кастуева-Жан.

Во-вторых, продолжила эксперт, это послание собственному электорату, что в случае избрание ее внешняя политика будет именно такой, какой она ее формулирует сегодня: альянс с Россией, снятие санкций и совместная борьба с терроризмом.

В какой-то степени Ле Пен хочет показать, что даже если Россия не притягивает многих во Франции, она все равно будет проводить свою линию, отличную от политики нынешних властей Франции, считает эксперт. И это, по ее словам импонирует электорату "Национального фронта": люди думают, что в случае прихода Ле Пен к власти она, как и новый президент США Дональд Трамп, будет делать именно то, что говорила.

Среди поддерживающих Ле Пен избирателей самый низкий процент колеблющихся, похожая ситуация была и у Трампа, согласен Александр Баунов из Московского центра Карнеги. Ее визит в Москву никак не повлияет на поддержку со стороны ее сторонников, поскольку с самого начала кампании ее обвиняют в связях с Трампом и Путиным, считает он.

"В отличие от США, где избиратель Трампа к Путину равнодушен, во Франции у Путина есть реальная популярность", - пояснил Баунов. Он полагает, что колеблющийся избиратель сочтет встречу с Путиным в Кремле плюсом, а не минусом для Ле Пен. Что же касается противников, то они и раньше могли критиковать ее за симпатии к российскому руководству.

Хуже не будет

В США и Европе Россию подозревают в попытках вмешательства в избирательные кампании и попытках оказать влияние на исход выборов. Путин на встрече с Ле Пен напоминал, что встреча с представителями оппозиции - международная практика. "Также как делают наши партнеры, например, в Европе, в США", - сказал на встрече Путин.

"Страны западного мира контактируют не только с властью, но и оппозицией - Россия же прежде поддерживала контакт в основном с правящей силой", - подчеркивает Баунов. - Но в последнее время стала этой привычке изменять, и это правильно", - говорит Баунов.

Песков при этом подчеркивал, что Ле Пен находится в Москве не по приглашению Путина, а "по парламентской линии". Саму встречу с российским президентом он и вовсе объяснил тем, что Ле Пен находилась в Кремле.

"Она посетила в Кремле в Патриарших палатах выставку французских произведений искусства, и по этому случаю она была приняла в Кремле президентом Путиным", - сказал Песков.

В аэропорту ее также провожали депутаты, сказал собеседник Русской службы Би-би-си в думском аппарате.