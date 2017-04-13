Представитель РФ в ООН: Смотри на меня! Не смей оскорблять Россию

Постоянный представитель Великобритании Мэтью Райкрофт перед голосованием обвинил Россию в "бесстыдной поддержке режима Асада и злоупотреблении правом вето".

Кроме того, М.Райкрофт сказал, что Россия утратила доверие из-за предпринятых сирийским президентом действий, которого поддерживает Россия.

В ответ постоянный представитель России в ООН Владимир Сафронков обрушился с критикой на своего британского коллегу со словами "не смей оскорблять Россию".

По его словам, выступление британского постпреда М.Райкрофта показало, что "он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, не дать развиваться политическому процессу, привнести в СБ конфронтационность и враждебность".

"А все дело в том, и об этом многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому — смотри на меня, глаза-то не отводи, ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе", - - говорил В.Сафронков.

М.Райкрофт в частности заявил, что Россия должна прислушаться к другим членам СБ ООН и прекратить постоянно блокировать резолюции, призывающие к ответу сирийский власти.

В.Сафрончиков, в свою очередь, разразился полной возмущения тирадой в адрес британского представителя в СБ ООН.

"Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане, а вы что для этого сделали, для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Незаконные вооруженные группировки. Испугались, что дело пошло к политическому урегулированию. Обслуживаете интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке. Теракты совершают в православных соборах в Вербное воскресенье. Вы о них заботитесь? Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях. Вы что делаете? Получается, что смена режима для вас важнее, чем позиции большинства членов ООН. Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Не смей оскорблять Россию больше!", - заявил российский постпред.

Напомним, что входе вчерашнего голосования по Сирии Россия наложила вето на обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

За проект в среду, 12 апреля, проголосовали 10 членов Совбеза, против -2 (Россия и Боливия). Три члена СБ ООН (Китай, Эфиопия и Казахстан) воздержались.

Резолюцию по сирийскому конфликту, в которой содержится требование расследовать химическую атаку в провинции Идлиб, в Совбез ООН 11 апреля внесли США, Франция и Великобритания.