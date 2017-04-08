Предполагаемый питерский террорист Джалилов хотел построить на родине дом

Предполагаемый питерский террорист Акбаржон Джалилов хотел построить на родине дом и жениться. Об этом сообщает РБК после бесед с его родственниками в киргизском городе Ош. Ранее СМИ указывали на противоречия в деле главного подозреваемого в связи со взрывом в метро.

В Оше РБК побеседовало с Ахрором Джалиловым, младшим братом 22-летнего Акбаржона. По версии следствия, он был смертником, который подорвался 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Теракт унес жизни 14 человек, включая самого Джалилова.

Акбаржон работал в России с 2011 года, в последний раз он приехал в Ош в феврале 2017 года, рассказал Ахрор. Информацию подтвердили в республиканском МВД. "Он был у нас 10-15 дней. Хотел отдохнуть, дальше вернуться на работу. Пока жил у нас, никуда особо не выходил. Играл в компьютерные гонки, увлекался машинами", — сообщил Ахрор.

"Акбар не читал намаз, не ходил на пятничную молитву. В феврале по приезде вообще ни разу не ходил в мечеть, я не заметил, чтобы он как-то изменил поведение", — говорит брат предполагаемого террориста. Он также не заметил в доме подозрительной литературы, ничего необычного не было обнаружено и на домашнем компьютере, которым пользовался Акбар. Другие родственники и бывшая классная руководительница также не считают Акбаржона религиозным.

После переезда в Россию каждый год Акбар брал отпуск и ездил в Ош к родным, но в 2015 и 2016 годах прервал эту традицию, вспомнил младший брат. "Я его спрашивал, когда он приехал в этом феврале: "Где ты был все это время?" Акбар ответил, что служил в российской армии". Однако у родственников нет фотографий покойного из армии и они не знают, в какой конкретно военной части он мог служить.

По словам брата, Акбар планировал в этом году построить пристройку к отцовскому дому, затем вернуться из России на родину окончательно, чтобы найти себе жену.

Также Ахрор подтвердил РБК, что на фотографиях останков Джалилова, появившихся в соцсетях после взрыва в вагоне поезда в петербургском метро, именно его брат. Однако его близкие уверены, что Акбаржона подставили, обманом заставив взять сумку и рюкзак с бомбой, а затем проведя дистанционную детонацию.

Теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля, самодельная бомба взорвалась на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 14 человек, более 50 получили ранения. На станции "Площадь Восстания" была найдена вторая неразорвавшаяся бомба, в три раза мощнее той, что находилась в вагоне. Ее удалось вовремя обезвредить.

В рамках возбужденного уголовного дела о взрыве задержано восемь подозреваемых. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое — в Москве. Это Садик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова.