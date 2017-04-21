Предполагаемого смертника Джалилова лишили гражданства России

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bbcrussian.com
пятница, 21 апреля 2017 г. 17:28
Смольнинский суд Санкт-Петербурга отменил решение о приеме в гражданство отца предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова и его самого, заявили в МВД.
Akbaržonas Džalilovas
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Суд установил, что отец Акбаржона Джалилова предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство России, сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, из-за этого решение о выдаче гражданства Джалилову-старшему отменено, что автоматически означает лишение российского гражданства и его сына Акбаржона Джалилова, получившего российский паспорт благодаря его надличию у отца.

З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии.

В пятницу число жертв теракта возросло до 16 человек - в больнице скончалась одна из пострадавших.

Следователи полагают, что Акбаржон Джалилов сначала спрятал замаскированную под огнетушитель бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне.

В рамках расследования теракта были задержаны десять предполагаемых участников джихадистских ячеек. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все они арестованы.

20 апреля Басманный суд Москвы арестовал десятого - Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, который был днем ранее арестован тем же судом.

Тогда же директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен. Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил.

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