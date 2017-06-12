Праздник без Навального: что власти приготовили 12 июня

Организованные по инициативе основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального митинги пройдут 12 июня, в государственный праздник День России. В то время как сторонники оппозиционера соберутся на акцию протеста, власти зовут москвичей на улицы учиться собирать оружие и пить чай из гигантского самовара.

Оппозиционер Алексей Навальный накануне получил согласие московских властей на проведение акции против коррупции на проспекте академика Сахарова 12 июня. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщал, что в мэрии согласовали акцию на 15 тысяч человек.

11 июня Навальный перенес акцию. "Мы отменяем митинг на Сахарова и переносим наше очень мирное мероприятие", - написал политик в своем блоге.

Он объяснил это решение тем, что власти, по его словам, оказывают давление на подрядчиков, в результате чего организаторы не могут договориться об установке звуковой аппаратуры на время митинга.

В мэрии заявили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и его соратники не отказывались от проведения митинга на Сахарова. "Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными. Это очередные провокации", - заявил Черников.

Столичная прокуратура предупредила, что проведение акции в несогласованным месте незаконно.

"Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в ночь на 12 июня.

Сторонники оппозиционера подавали заявки на акции и в других городах, в каких-то случаях они получили отказ, в других - разрешение митинговать в отдаленных от центра участках города.

Праздник без Навального

Провластные политические силы не анонсировали каких-либо акций в противовес Навальному. Вместо этого депутаты и партфункционеры от "Единой России" примут участие в массовых мероприятиях, организованных мэрией Москвы и региональным властями в честь государственного праздника.

12 июня отмечается День России. Праздник получил свое название в 2002 году, а дата - 12 июня - это день принятия декларации о государственном суверенитете. По данным социологов "Левада-центра", больше половины россиян до сих пор не помнят, какой праздник отмечается в этот выходной, но каждый год в честь него устраивают массовые гуляния и концерты. Этот не год не станет исключением.

В Москве запланированы культурно-массовые мероприятия, например: "Россия! Ты была и будешь!", "Россия- Родина моя!", "Я горжусь своей Россией", "Любимая, свободная, единая..." и другие, сообщили Русской службе Би-би-си в департаменте региональной безопасности и города Москвы.

На Пушкинской площади столицы пройдет фестиваль "Многонациональная Россия", от Пушкинской до Манежной площадей будут праздновать День истории России с тематическими площадками - от Древней Руси до Великой Отечественной войны.

На этих площадках при желании можно будет пройти курсы пулеметчиков, медсестер и бойцов ПВО. Рядом, в саду Эрмитаж, будет проходить фестиваль "Самоварфест" с чаепитием из огромного 300-литрового самовара.

Активисты партпроекта "Единой России" "Безопасная столица" проведут в Парке Горького показательные выступления бойцов спецназа.

Мероприятия, которые организуют власти, - это попытка сформировать собственную повестку, считает политолог Аббас Галлямов. Чтобы на улицах в этот день доминировали не сторонники Навального, а лояльные властям граждане, поясняет он.

В принципе, это может сработать - выбирая между политикой, которую предлагает Навальный, и позитивной социальной деятельностью, которую предложит власть, большинство предпочтет второе, говорит эксперт.

Оппозиционные думские партии активности в общероссийский праздничный день не запланировали. ЛДПР не устраивает никаких акций 12 июня, сказал Би-би-си вице-спикер Игорь Лебедев.

Не относят к праздничным датам 12 июня и в КПРФ. "Мы эту дату игнорируем, для нас это - день развала СССР, великой державы", - сказал Би-би-си депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

"Справедливая Россия" также не проводит в этот день никаких мероприятий, сказал секретарь бюро московского отделения партии Илья Свиридов.

На Тверскую не пустили

Изначально Навальный анонсировал акцию на Тверской улице, однако власти отказались согласовать этот маршрут, сославшись на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, а заодно на дорожно-ремонтные работы.

Предыдущая акция "Он вам не Димон" прошла вопреки отказу в согласовании и неожиданно для властей собрала на Тверской в центре Москвы несколько десятков тысяч человек. Тогда акция завершилась массовыми задержаниями, число которых перевалило за тысячу человек.

Кремль особенно был обеспокоен числом студентов и школьников, которые оказались среди митингующих, писали российские СМИ.

После митингов в школах и вузах по всей стране прошли профилактические беседы со школьниками и студентами, которых заметили на акциях, некоторым учащимся показывали специальные фильмы о негативных чертах Навального.

Были и другие примеры. Преподаватель философии и культурологии Торгово-экономического института Сибирского федерального университета Михаил Константинов уволился по настоянию руководства вуза, после того как показал в средине марта 2017 года первокурсникам фильм "Он вам не Димон".

Телеканал "Дождь" сообщал, что после акций протеста администрация президента якобы создала специальную группу по противодействию Навальному.