Правозащитники заявили о пытках задержанных на акции протеста в Москве

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Телеканал "Дождь"
вторник, 28 марта 2017 г. 12:45
Задержанных во время несанкционированной акции против коррупции в Москве подвергают пыткам и жестокому обращению.
© AP / Scanpix

Об этом говорится в заявлении основателя социальной сети Gulagu.net Владимира Осечкина, которое он составил на имя прокурора Москвы Владимира Чурикова на основе информации члена ОНК Евы Меркачевой, посетившей задержанных.

В частности, Меркачева посетила ОМВД по району Метрогородок.

«Фактически к задержанным применены пытки путём лишения сна, питания, питьевой воды (людям приходится спать по очереди по 1,5-2 часа, некоторым приходится спать прямо на полу)», — говорится в заявлении.

Правозащитники утверждают, что задержанных поместили в заведомо переполненные камеры. Так, в камерах, которые рассчитаны на двух человек, содержатся по 4-6 задержанных. Кроме того, на момент проверки (22:15 мск 27 марта) ни одному из задержанных не был предоставлен ужин. В заявлении это расценивается как «пытка голодом».

Кроме того, правозащитники обратили внимание, что родственников задержанных не уведомляли о месте нахождения задержанных.

Меркачева в своем фейсбуке описала визит к задержанным. По ее словам, в одной из камер на десять человек было только четыре кровати. Задержанные расстелили на полу картонные коробки, в которых им до этого принесли сухой паек. Люди жаловались на то, что им пришлось пить воду из-под крана, от которой им становилось плохо.

Ранее председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сказал, что «нечего обижаться» на действия полиции во время акций протеста в Москве 26 марта. «Выводить людей на несанкционированные акции — значит ставить их под угрозу применения силы полицией, и нечего обижаться на полицию — она лишь выполняет требования закона», — сказал он.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя действия правоохранителей, заявил, что они действовали гораздо более корректно, чем в некоторых западных странах.

На несогласованной акции протеста в Москве 26 марта задержали более 1000 человек.

Телеканал "Дождь"
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