Правозащитники рассказали, почему Дадина не выпускают из колонии

Оппозиционный активист Ильдар Дадин, приговор которому на этой неделе был отменен Верховным судом России, вряд ли выйдет из исправительной колонии Рубцовска раньше 28 февраля, сообщили в общественной наблюдательной комиссии Алтайского края.

"Руководство учреждения ждет документа, который отправляется фельдъегерской службой во избежание подделки. В связи с этим, в настоящее время у руководства с юридической точки зрения нет никаких оснований освобождать Дадина. Полагаю, его документ придет не раньше вторника", - сообщил председатель региональной ОНК Алексей Белоус.

Как пояснил председатель ОНК, во время трансляции заседания президиума Верховного суда Дадин находился в комнате один, без сотрудников ФСИН, поэтому они не уведомлены о решении суда.

"Если бы при видеоконференции в комнате присутствовали сотрудники ФСИН, то возможно было бы написание рапорта, по которому его выпустили бы из колонии. Но, как пояснил Ильдар Ильдусович, сотрудники пошли ему навстречу, чтобы он мог максимально сконцентрироваться и донести свои мысли до суда.

Они находились за пределами комнаты переговоров. В данном случае сотрудники ФСИН, как фактически подтвердил Ильдар Ильдусович, не могли с юридической точки зрения знать решение и подтвердить, что такой приговор вынесли", - сказал Алексей Белоус.

Как уточнил Белоус, у ФСИН есть инструкция выпускать только по документам, присланным спецсвязью или фельдъегеркой службой с отметкой суда - во избежание подделок решений суда.

Представители ОНК региона встретились в субботу с активистом в колонии. Сообщается, что встреча состоялась по инициативе правозащитников.

По словам Алексея Белоуса, Дадин здоров и находится в хорошем настроении, занимается пробежками и очень рад своему будущему освобождению.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Дадина на незаконное удержание его в алтайской колонии, сообщила адвокат активиста Ксения Костромина.

С ее слов, ранее адвокаты отправили для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру Р, ФСИН России, а также в ЕСПЧ, с просьбой разобраться, почему Дадина до сих пор не выпустили из колонии.

В среду президиум Верховного суда России отменил приговор активисту, осужденному ранее на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Дадин был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.

Активист не признавал вину. Его адвокаты оспорили законность статьи в Конституционном суде. КС ранее постановил, что приговор, вынесенный Дадину, подлежит пересмотру, хотя сама статья и не противоречит основному закону страны.

Дело Ильдара Дадина обросло новыми скандальными подробностями после заявлений осужденного о пытках, которым, с его слов, он подвергся по прибытии в колонию №7 в Карелии. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение.

22 февраля также стало известно, что прокуратура Карелии отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках в исправительной колонии Сегежа, на которые жаловался Ильдар Дадин.

Материалы направлены на новую проверку. Как пояснил первый зампрокурора республики Эдуард Гусаков, это решение принято в связи с появлением в СМИ и интернете "новых фамилий и данных".

Правозащитники назвали Дадина политзаключенным. Защита Дадина пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.