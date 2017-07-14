Правительство России сможет ограничивать работу мессенджеров

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах.

Согласно одной из семи поправок к документу, мессенджеры будут обязаны не допускать передачу электронных сообщений пользователями в случаях, которые определит правительство.

Какие это будут случаи, в документе не уточняется.

Правительство сможет выпускать постановления под конкретные случаи, объяснил собеседник Би-би-си в комитете по информационной политике. Он сравнил это с ограничениями на проведение митингов и продажу алкоголя во время недавнего Кубка конфедераций по футболу - в остальное время законодательного запрета на подобную деятельность нет.

Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сказал Би-би-си, что речь идет о пресечении массовых рассылок противозаконного содержания, в частности, спама. По его словам, правительству предстоит выработать юридическое определение спама.

"Подобный опыт отнесения сложноопределяемых деталей к полномочиям правительства мы уже имели с законом "Об организаторах распространения информации", - уточнил Левин.

Не только спам?

Фактически законопроект дает правительству неограниченные полномочия в определении того, что можно, а что нельзя распространять в мессенджерах. Однако если такие постановления будут нарушать другие законы России, их всегда можно обжаловать в суде, отмечает юрист правозащитной "Команды 29" Анна Фомина.

"Не совсем понятно, для каких целей это вводится. Если для борьбы с терроризмом, это может даже навредить: так спецслужбы читают переписку о готовящемся преступлении, а если правительство прикажет мессенджерам блокировать подобную переписку, террористы найдет другой способ общения", - комментирует юрист.

Все для спецслужб

Также в профильном комитете предлагают объявить мессенджеры "организаторами распространения информации", а значит, они обязаны будут собирать, хранить и предоставлять данные о пользователях и их взаимодействиях спецслужбам.

Ряд мессенджеров, в частности популярные Telegram и Threema, уже попали в этот реестр, хотя они отрицают свое сотрудничество со спецслужбами.

В соответствии с одной из поправок, доступ к мессенджеру для абонента может быть прекращен только на основании судебного решения. А без согласия пользователя на передачу третьим лицам идентификационной информации о нем и его номере, такая передача невозможна, отметил Левин.

Изначальная версия законопроекта предполагает, что владельцы мессенджеров обязаны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, "которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством". Идентификацию пользователей авторы предлагают проводить при помощи номера телефона.

Законопроект о регулировании мессенджеров был внесен в Госдуму в конце мая заместителем председателя комитета по информационной политике Мариной Мукабеновой ("Единая Россия") и депутатом Александром Ющенко (КПРФ).

Если закон будет принят, то вступит в силу с начала 2018 года.