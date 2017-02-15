Правительство России против запрета на обучение детей чиновников за границей

Правительство России рекомендовало депутатам Госдумы отклонить законопроект о запрете детям госслужащих и депутатов учиться за рубежом, сообщает РБК со ссылкой на проект заключения.

«Нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование», — отмечается в проекте.

В отзыве также говорится, что законодательство уже предусматривает ряд ограничений для чиновников и депутатов, а запрет на обучение их детей за границей является, по мнению правительства, «несоразмерным».

Источник РБК из числа участников заседания правительственной комиссии рассказал, что этот проект заключения был одобрен 13 февраля. Другой источник отметил, что инициатива о запрете детям чиновников учиться за границей не одобрили, так как сочли популистской.

В ноябре 2016 года депутат от КПРФ Валерий Рашкин внес в Госдуму законопроект, который запрещает детям чиновников и депутатов учиться за рубежом. По его мнению, обучение в иностранных вузах «препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует отрыву правящего класса от народа».