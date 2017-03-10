Правительство России поддержало законопроект Яровой против суицидов

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bbcrussian.com
пятница, 10 марта 2017 г. 17:40
Правительство России поддержало законопроект депутата от "Единой России" Ирины Яровой об ужесточении уголовного наказания за склонение несовершеннолетних к самоубийству.
Irina Jarovaja
© RIA/Scanpix

Как говорится в официальном отзыве, опубликованном на сайте кабмина, документ поддержан "с учетом замечаний терминологического и юридико-технического характера".

Законопроект предусматривает ужесточение положений уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за доведение подростков до самоубийства или до попытки самоубийства.

Авторы законопроекта предлагают снабдить уголовный кодекс понятиями "доведение" и "склонение" к самоубийству.

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Доведение до самоубийства авторы документа трактуют как "жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего". Максимальное наказание, предложенное за доведение до самоубийства, составляет восемь лет лишения свободы, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, группы лиц или через интернет.

Склонение к самоубийству, согласно законопроекту, осуществляется путем "уговоров, предложений, подкупа, обмана". За это предлагают наказывать лишением свободы на срок до шести лет лишения свободы, список потенциальных жертв - тот же, что и в случае с доведением до самоубийства.

Тема подстрекательства подростков к суициду в соцсетях получила широкую огласку после появления статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года.

В статье утверждалось, что жертвами "огромного сообщества многочисленных групп в социальной сети "ВКонтакте", как закрытых, так и открытых, подталкивающих детей к суициду", за полгода стали 130 несовершеннолетних. Однако другие СМИ заявили, что подтверждения этой цифры не нашли.

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