Правительство России поддержало приравнивание встреч депутатов к митингам

 (3)
bbcrussian.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 20:00
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект единоросса Ирины Белых, предлагающий приравнять встречи депутатов всех уровней к митингам по всей России.
© AFP / Scanpix

Как следует из отзыва, с которым ознакомилась Би-би-си, замечаний к законопроекту у кабмина нет.

Резонансный законопроект был внесен после многочисленных митингов против передачи РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, которые прошли в форме встреч депутатов местного заксобрания с избирателями. Госдума приняла документ в первом чтении на прошлой неделе, 5 апреля. За него проголосовали только депутаты от "Единой России", думская оппозиция выступила против или не голосовала.

Поправки Белых предлагают обязать депутатов согласовывать встречи с избирателями с исполнительной властью не позднее чем за семь дней до желаемой даты. По действующему закону депутаты встречаются с избирателями свободно, без чьего-либо разрешения. Без согласования депутатам предлагается разрешить встречаться только в специально отведенных местах.

В пояснительной записке его автор утверждает, что законопроект необходимо принять "в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в Российской Федерации".

В конце марта Московский городской суд отклонил иск представителей партии КПРФ, в котором оспаривалось решение городских властей приравнять встречи с избирателями к митингам и заставить политические партии согласовывать такие мероприятия. Суд решил признать принятые в городском законодательстве законными и отклонил требования заявителей.

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Думы разразилась дискуссия. "Кто проголосует за этот законопроект, кастрирует сам себя", - заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Накануне рассмотрения фракция КПРФ провела перед зданием Думы на Охотном ряду встречу с избирателями - в знак протеста против законопроекта Белых.

Руководство Госдумы на фоне споров решило создать специальную рабочую группу для обсуждения поправок в законопроект ко второму чтению. Первое заседание группы под председательством секретаря Генсовета "Единой России" Сергея Неверова состоялось в понедельник, 10 апреля. Во встрече участвовали по два депутата от каждой фракции, рассказали Би-би-си ее участники.

Парламентарии устно обсудили свои вопросы к документу, текст поправок еще не выработан, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал, что претензии всех оппозиционных фракций совпадают - в целом депутаты против принятия этого законопроекта вообще. Тем не менее, предварительно депутаты обговорили возможность уменьшить сроки, в которые депутат должен уведомлять власти (пока обсуждается трехдневный срок), не уведомлять о встречах во дворах домов и в помещениях, ввести административную ответственность для чиновников, которые будут препятствовать депутатам во встречах.

"Мы против принятия такого закона вообще, но этого не будет - у "Единой России" большинство в Думе. Но они [единороссы] не хотят, чтобы только их голосами был принят этот закон, не очень-то это демократично получится, поэтому создали рабочую группу", - говорит коммунист Синельщиков. По его словам, единороссы надеются, что после совместного обсуждения законопроект поддержат и другие фракции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

"Тотальный диктант": самыми сложными оказались "коньяк" со "стерлядью" (4)

Тотальный диктант: самыми сложными оказались коньяк со стерлядью
Самыми сложными для россиян в "Тотальном диктанте" оказались слова "коньяк" и "стерлядь", передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя экспертного совета акции Наталью Кошкареву.

Экипаж 50-й экспедиции на МКС успешно вернулся на землю

Экипаж 50-й экспедиции на МКС успешно вернулся на землю
Двое российских космонавтов и астронавт NASA успешно вернулись на землю. Экипаж 50-й экспедиции провел в космосе 173 дня.

Путин наградил руководство причастных к приватизации "Роснефти" компаний (16)

Путин наградил руководство причастных к приватизации Роснефти компаний
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении руководителей Суверенного фонда Катара, трейдера Glencore и банка Intesa российскими государственными наградами.

"Непроезжабельная грязь": в Карелии на трассе застряли десятки машин (21)

Непроезжабельная грязь: в Карелии на трассе застряли десятки машин
На российской федеральной трассе А-121 "Сортавала" накануне застряли десятки машин из-за "непроезжабельной" грязи, рассказывают очевидцы, разместившие видео c места событий на YouTube.

В Москве ФСБ начало проведение операции "Анаконда" (4)

В Москве ФСБ начало проведение операции Анаконда
В Москве ФСБ проводит операцию «Анаконда». Об этом РБК сообщил официальный представитель столичного ГУВД Александр Князев.
Facebook друзья
Rambler's Top100