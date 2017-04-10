Правительство России поддержало приравнивание встреч депутатов к митингам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект единоросса Ирины Белых, предлагающий приравнять встречи депутатов всех уровней к митингам по всей России.

Как следует из отзыва, с которым ознакомилась Би-би-си, замечаний к законопроекту у кабмина нет.

Резонансный законопроект был внесен после многочисленных митингов против передачи РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, которые прошли в форме встреч депутатов местного заксобрания с избирателями. Госдума приняла документ в первом чтении на прошлой неделе, 5 апреля. За него проголосовали только депутаты от "Единой России", думская оппозиция выступила против или не голосовала.

Поправки Белых предлагают обязать депутатов согласовывать встречи с избирателями с исполнительной властью не позднее чем за семь дней до желаемой даты. По действующему закону депутаты встречаются с избирателями свободно, без чьего-либо разрешения. Без согласования депутатам предлагается разрешить встречаться только в специально отведенных местах.

В пояснительной записке его автор утверждает, что законопроект необходимо принять "в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в Российской Федерации".

В конце марта Московский городской суд отклонил иск представителей партии КПРФ, в котором оспаривалось решение городских властей приравнять встречи с избирателями к митингам и заставить политические партии согласовывать такие мероприятия. Суд решил признать принятые в городском законодательстве законными и отклонил требования заявителей.

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Думы разразилась дискуссия. "Кто проголосует за этот законопроект, кастрирует сам себя", - заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Накануне рассмотрения фракция КПРФ провела перед зданием Думы на Охотном ряду встречу с избирателями - в знак протеста против законопроекта Белых.

Руководство Госдумы на фоне споров решило создать специальную рабочую группу для обсуждения поправок в законопроект ко второму чтению. Первое заседание группы под председательством секретаря Генсовета "Единой России" Сергея Неверова состоялось в понедельник, 10 апреля. Во встрече участвовали по два депутата от каждой фракции, рассказали Би-би-си ее участники.

Парламентарии устно обсудили свои вопросы к документу, текст поправок еще не выработан, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал, что претензии всех оппозиционных фракций совпадают - в целом депутаты против принятия этого законопроекта вообще. Тем не менее, предварительно депутаты обговорили возможность уменьшить сроки, в которые депутат должен уведомлять власти (пока обсуждается трехдневный срок), не уведомлять о встречах во дворах домов и в помещениях, ввести административную ответственность для чиновников, которые будут препятствовать депутатам во встречах.

"Мы против принятия такого закона вообще, но этого не будет - у "Единой России" большинство в Думе. Но они [единороссы] не хотят, чтобы только их голосами был принят этот закон, не очень-то это демократично получится, поэтому создали рабочую группу", - говорит коммунист Синельщиков. По его словам, единороссы надеются, что после совместного обсуждения законопроект поддержат и другие фракции.