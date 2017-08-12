Правительство РФ выдвинуло Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти"

Правительство РФ выдвинуло бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в совет директоров "Роснефти". Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского кабинета министров в пятницу, 11 августа.

Шрёдер станет одним из независимых директоров нефтегазовой компании. Сейчас в совете директоров "Роснефти" девять мест, по предложению компании он будет увеличен до 11 человек, указано в справке к распоряжению.

По информации РБК, вознаграждение трех нынешних независимых директоров "Роснефти" по итогам 2016 года составит от 565 до 580 тысяч долларов.

Из канцлеров в менеджеры

Социал-демократ Герхард Шрёдер с 1998 по 2005 год возглавлял "красно-зеленую" правительственную коалицию в Германии. После ухода в 2005 году - после досрочных выборов в бундестаг - с поста канцлера ФРГ Герхард Шрёдер возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".

Тот факт, что вскоре после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел на работу в российский концерн, вызвало критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шрёдер, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".

В 2016 году Шрёдер возглавил также компанию Nord Stream 2, занимающуюся строительством новых ниток этого газопровода.