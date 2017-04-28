Правительство отказалось поддержать отмену "статьи Дадина"

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Телеканал "Дождь"
пятница, 28 апреля 2017 г. 15:34
Российские министры не поддержали законопроект партии ЛДПР, предлагающий исключить из Уголовного кодекса статью 212.2 о неоднократных нарушениях на митингах, по которой был осужден Ильдар Дадин. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на отзыв правительства.
© AFP/Scanpix

Как говорится в отзыве, разработчики законопроекта не привели статистику, подтверждающую то, что ст.212.2 УК нужно отменить. Кроме того, кабинет министров сослался на решение Конституционного суда, который ранее признал статью соответствующей нормам Конституции, но уточнил, что ее стоит доработать.

Статья была введена летом 2014 года. Максимальное наказание по ней предполагает пять лет колонии. Первым и единственным осужденным по этой статье стал активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 его приговорили к трем годам колонии, позже наказание смягчили до 2,5 лет заключения. Ильдар Дадин неоднократно сообщал о жестоком обращении с ним сотрудников колонии, об избиениях и пытках.

В феврале 2017 года Конституционный суд рассмотрел жалобу активиста и постановил пересмотреть его приговор. Спустя две недели Верховный суд (ВС) отменил приговор и освободил Дадина.

В том же месяце депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и другие внесли в Госдуму законопроект об исключении из Уголовного кодекса ст.212.2. В марте ВС отреагировал на инициативу партии. Суд сохранил нейтральную позицию, уточнив, что не имеет замечаний юридически-технического характера к законопроекту. Министерство юстиции в свою очередь сообщило о том, что начало разработку поправок к статье, по которым повторные нарушения закона о митингах будут декриминализированы, если нарушитель не совершил других преступлений.

Телеканал "Дождь"
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