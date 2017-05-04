Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов Путина

Результаты опубликованы по всем 11 документам «майских указов» по экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

В отчете по указу «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» говорится, что правительство приняло концепцию укрепления ресурсного и кадрового потенциала системы МИД, Минэкономразвития, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, «соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству».

Относительно указа «Об обеспечении межнационального согласия» сказано, что Россия разработала и утвердила программу в сфере межнациональных отношений, укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России.

Насчет указа «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» правительство отчиталось о том, что в 2016 году в России введено 39,9 миллионов квадратных метров жилья экономического класса, что на 10,2% больше, чем в 2015 году. Также сообщается о введении в эксплуатацию более 1112,5 тысяч квадратных метров арендного жилья, из них 118,4 тысяч квадратных метров — в 2016 году.

«Майские указы» — 11 документов с поручениями правительству. Путин подписал их в мае 2012 года. В них были обозначены меры повышения качества жизни россиян. В мае 2015 года Путин допустил корректировку указов «с учетом изменившейся экономической конъюнктуры».