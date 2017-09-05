Пранкеры назвали своей идеей петицию в поддержку Серебренникова

«Хотелось бы заметить, что вот это письмо — поддержка европейских актеров — это было, в том числе, инициировано нами. Томас Остермайер, который публиковал письмо Кейт Бланшетт и всех остальных, он опубликовал его сразу же после нашего звонка Ларсу Айдингеру. То есть мы сказали, что вот такая ситуация, и поддержка, конечно же, нужна», — сказал он.

Пранкеры также объяснили, что к проведению этого перфоманса их подтолкнула попытка других людей придать делу Серебренникова политический вид. По словам Кузнецова, история с режиссером «превратилась в какой-то цирк», поэтому они решили вмешаться.

«Тот же самый Ларс, хотя он называет себя другом (Серебренникова — Дождь), и действительно с ним встречался, он не проверяет вообще никакую информацию, не хочет знать, как идет следствие, какие-то материалы об этом. Ему это неинтересно», — добавил Кузнецов.

Ранее Айдингер опубликовал в своем инстаграме письмо, которое ему якобы передал Серебреннников. В нем, в том числе отмечалось, что президент Украины Петр Порошенко предлагал режиссеру снять пропагандистский фильм при поддержке государства. Адвокат Серебренникова отверг, что его подзащитный передавал письмо Айдингеру. После этого актер удалил пост в инстаграме.

Позже пранкеры Вован и Лексус рассказали, что это они звонили Айдингеру от имени Серебренникова и попросили опубликовать письмо. Они также попросили его указать, что письмо было передано ему режиссером в Берлине лично в руки.

В конце августа немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург организовали сбор подписей в поддержку Серебренникова. В петиции говорилось, что обвинения против режиссера выдвинуты необоснованно, а его арест инициирован для того, чтобы заставить его замолчать. Свои подписи под этой петицией поставили лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, актриса Нина Хосс, дирижер Теодор Курентзис и другие.