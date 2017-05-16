Познер попросил Путина и патриарха Кирилла объяснить, сажают ли в России за атеизм

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Медуза
вторник, 16 мая 2017 г. 12:01
Популярный российский телеведущий Владимир Познер в эфире "Первого канала" прокомментировал приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих.
Vladimiras Pozneris

Так Познер завершил свою передачу, показанную в эфире вечером 15 мая.

"Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку", — заявил Познер, напомнив, что в мотивировочной части приговора Соколовскому фигурировали слова об отрицании существования бога. Сам Познер является атеистом.

Познер заявил, что "хотел бы получить исчерпывающие объяснения", нарушает ли атеизм Уголовный кодекс или нет. С этим вопросом он обратился к патриарху Кириллу, главе Конституционного суда Валерию Зорькину и президенту России Владимиру Путину.

"Может, глава государства внесет ясность: не ожидает ли меня суд и, даст бог (извините за каламбур), "мягкий" приговор", — резюмировал Познер.

11 мая суд в Екатеринбурге приговорил Соколовского к 3,5 года условного срока за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти и незаконный оборот техники для скрытого наблюдения. Дело против Соколовского возбудили после публикации ролика, где он ловит покемонов в храме через игру Pokemon Go.

В тексте приговора судьи Екатерины Шопоняк есть цитата из экспертного заключения о том, что Соколовский грубо отзывается о людях, так как сам отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Так описан один из составов преступления по статье об оскорблении чувств верующих.

Познер последовательно выступал против появления в Уголовном кодексе статьи об оскорблении чувств верующих с момента, когда эта инициатива только обсуждалась в Государственной думе.

Медуза
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