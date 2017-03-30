Познер назвал "ошибкой и глупостью" властей молчание федеральных СМИ о протестах

Ограничение свободы СМИ, примером которого можно считать запрет на показ и обсуждение темы митингов против коррупции 26 марта, — это ошибка и признак глупости со стороны властей.

Так написал российский журналист Владимир Познер в статье на своем официальном сайте.

По мнению Познера, из-за такого подхода люди ищут другие источники информации, в частности, иностранные. Это — признак «недальновидности» со стороны властей, добавил журналист. «В советское время до 40 миллионов человек регулярно слушали разные „голоса” на русском языке, слушали, потому что так узнавали о том, что происходит в своей собственной стране. Эти 40 миллионов совершенно не доверяли своим СМИ. Как только собственные СМИ стали правдиво и полно информировать людей, они, люди, перестали слушать „голоса”: в них отпала надобность», — пишет Познер.

Журналист отметил, что замалчивание новостей — это не только ошибка власти. «Это гораздо хуже, это глупость, это свидетельство непонимания ими того, что происходит в стране», пояснил он.

Познер высказал мнение, что властям следовало разрешить проведение митинга против коррупции в Москве и обеспечить его безопасность. Он также подверг критике задержание и последующий арест основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального и остальных пришедших на митинг.

В воскресенье, 26 марта, во многих российских городах прошли акции протеста против коррупции.

В Москве на несогласованной акции задержали более тысячи человек. Сообщалось также о десятках и сотнях задержанных в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Махачкале и других городах России.

Задержания протестующих осудили в Евросоюзе и США.