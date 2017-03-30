Пожарная машина сбила восемь человек у аэропорта Домодедово в Москве

Пожарная машина сбила как минимум восемь человек на остановке рядом с московским аэропортом Домодедово.

В результате один человек погиб, остальные семь получили травмы, сообщают МЧС и Следственный комитет России.

"Четверо человек были госпитализированы в тяжелом состоянии", - уточняется в сообщении главного следственного управления СКР.

Ведомство сообщает, что следователи регионального управления СКР выехали на место ДТП чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также точное количество пострадавших.

Пожарная автоцистерна принадлежит самому аэропорту Домодедово. "По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах Московской области.

В то же время источник РИА Новости утверждает, что у водителя машины случился гипертонический криз. Однако собеседник агентства не уточнил, когда именно это произошло - до или после ДТП.