Пожарная машина сбила восемь человек у аэропорта Домодедово в Москве

В результате один человек погиб, остальные семь получили травмы, сообщают МЧС и Следственный комитет России.
"Четверо человек были госпитализированы в тяжелом состоянии", - уточняется в сообщении главного следственного управления СКР.
Ведомство сообщает, что следователи регионального управления СКР выехали на место ДТП чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также точное количество пострадавших.
Пожарная автоцистерна принадлежит самому аэропорту Домодедово. "По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах Московской области.
В то же время источник РИА Новости утверждает, что у водителя машины случился гипертонический криз. Однако собеседник агентства не уточнил, когда именно это произошло - до или после ДТП.