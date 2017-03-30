Пожарная машина сбила восемь человек у аэропорта Домодедово в Москве

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bbcrussian.com
четверг, 30 марта 2017 г. 11:55
Пожарная машина сбила как минимум восемь человек на остановке рядом с московским аэропортом Домодедово.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В результате один человек погиб, остальные семь получили травмы, сообщают МЧС и Следственный комитет России.

"Четверо человек были госпитализированы в тяжелом состоянии", - уточняется в сообщении главного следственного управления СКР.

Ведомство сообщает, что следователи регионального управления СКР выехали на место ДТП чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также точное количество пострадавших.

Пожарная автоцистерна принадлежит самому аэропорту Домодедово. "По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах Московской области.

В то же время источник РИА Новости утверждает, что у водителя машины случился гипертонический криз. Однако собеседник агентства не уточнил, когда именно это произошло - до или после ДТП.

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