Пожар на Таганке в Москве: обрушилась мансардная часть

В здании торгового центра «Атом» на Таганской площади в Москве из-за пожара обрушилась мансардная часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Площадь пожара к моменту обрушения мансарды здания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Площадь обрушения неизвестна. Внутри здания слышны хлопки из-за взрывов аэрозольных баллонов.

Информация о пожаре в торговом центре на Таганской площади поступила в МЧС Москвы в 13:05. Первоначально возгоранию присвоили третий уровень опасности из пяти возможных, позднее его снизили до второго.

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали около 120 человек. Во время пожара никто не пострадал.