Пожар на Таганке в Москве: обрушилась мансардная часть

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Телеканал "Дождь"
среда, 9 августа 2017 г. 16:59
В здании торгового центра «Атом» на Таганской площади в Москве из-за пожара обрушилась мансардная часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
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Площадь пожара к моменту обрушения мансарды здания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Площадь обрушения неизвестна. Внутри здания слышны хлопки из-за взрывов аэрозольных баллонов.

Информация о пожаре в торговом центре на Таганской площади поступила в МЧС Москвы в 13:05. Первоначально возгоранию присвоили третий уровень опасности из пяти возможных, позднее его снизили до второго.

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали около 120 человек. Во время пожара никто не пострадал.

Телеканал "Дождь"
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