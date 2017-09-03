В середине 2016 года в Москве думали, что следующим президентом США станет Хиллари Клинтон, и на должность посла в Вашингтоне хотели назначить Анатолия Антонова. Но все вышло иначе - на выборах победил Трамп, и Россия не стала торопиться с назначением 62-летнего сторонника жестких мер Антонова, пишет Мануэль Эшер на страницах австрийской газеты Der Standard.
© Sputnik / Scanpix

"Но сейчас все стало ясно: надежды Москвы на более теплые отношения с Вашингтоном не оправдались. Пусть сам Трамп производит впечатление человека, который не особо желает критиковать Путина, но Конгресс и кабинет Трампа так ограничили возможности главы государства, что ни о какой оттепели не может быть и речи", - пишет Эшер.

"Антонов, без сомнения, справится со всеми трудностями, которые сопряжены с работой посла", - продолжает журналист, напоминая, что он, в прошлом военный специалист, провел немало переговоров с западными государствами. В основном речь шла о контроле за ядерным, биологическим и химическим оружием.

Репутацией сторонника жестких мер Антонов обязан как раз этим переговорам, а также работе в Минобороны. В частности, Антонов обсуждал с США сотрудничество в сфере борьбы с исламистами в Сирии, из которого, правда, ничего не вышло. Также Антонов часто выступал перед СМИ, отстаивая политику России на Украине. Из-за аннексии Крыма Евросоюз ввел против него санкции, однако сам Антонов называет это "глупой и смешной затеей", передает автор.

Антонов не только повторяет мантру Кремля об угрозе с Запада, но и, как утверждают знакомые с ним люди, "слепо верит в нее", добавляет Эшер.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

МИД России призвал США "одуматься и немедленно вернуть" дипобъекты (5)

Россия призвала США «одуматься и немедленно вернуть»...

Посол Анатолий Антонов: человек Москвы для ледяной перезагрузки с США (2)

В середине 2016 года в Москве думали, что следующим...

Путин рассказал о внутреннем ядерном реакторе российского народа (10)

Президент России Владимир Путин уверен, что у...

Алексашенко рассказал, почему его преследуют в России (2)

Известный российский экономист Сергей Алексашенко...

Дело Улюкаева: что рассказали первые свидетели

На процессе по делу бывшего министра экономического...

TOP новостей

Выдача литовских виз затягивается из-за роста количества обращений (13)

В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче...

Останки Сераковского предлагают перезахоронить на Антакальнисском кладбище (12)

Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил...

В МИД Литвы резко осудили проведенное КНДР испытание водородной бомбы (30)

Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье...

Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали

В воскресенье, в 11.28, в полицию поступило сообщение о...

На концерте SEL в Вильнюсе пришлось поработать полиции и медикам (1)

В субботу вечером в Нагорном парке Вильнюсе прошел...