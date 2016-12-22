Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве

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Телеканал "Дождь"
четверг, 22 декабря 2016 г. 16:40
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили на Химкинском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
© Sputnik

Карлов был погребен с воинскими почестями. На церемонии присутствовал почетный караул и военный оркестр, а гроб был покрыт флагом России.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. На посла напал бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, он выстрелил в него несколько раз, после чего стал выкрикивать исламисткие лозунги. Турецкие власти сообщали, что Алтынташа ранее отстранили от службы в полиции в связи с расследованием попытки госпереворота в июле этого года.

Президент и глава МИД Турции заявили, что убийца был последователем проповедника Фертуллаха Гюлена, которого власти Турции называют организатором попытки госпереворота в стране.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Андрею Карлову звание Героя России.

Телеканал "Дождь"
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