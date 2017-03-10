Помощник Кадырова подтвердил факт покушения на главу Чечни

пятница, 10 марта 2017 г. 15:20
Помощник главы Чечни Даниил Мартынов подтвердил факт покушения на главу республики Рамзана Кадырова весной 2016 года.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik/Scanpix

Об этом он сообщил РБК. О несостоявшемся покушении в октябре 2016 года сообщала «Новая газета».

«И тот факт, что покушение было неудачным как раз и говорит о том, что все службы сработали максимально слаженно. Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз», — сказал Мартынов.

По информации «Новой газеты», правоохранительные службы Чечни предотвратили «самую масштабную» попытку покушения на Кадырова за всю историю. В резиденции Кадырова в селе Беной –– родном тейпе главы республики, была заложена взрывчатка, задержанные были вооружены. «Новая» сообщала, что покушение готовилось близким окружением Кадырова.

Сам Кадыров отреагировал на новость в комментариях новостного блога Kavkaz_pravda. «А почему я не в курсе?», — написал он. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал информацию в публикации «Новой газеты» выдумкой и «абсолютной ложью».

В начале февраля «Росбалт» сообщил, что по делу о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова проходят три человека: бывший боевик Шамхан Магомадов, его сосед Беслан Закараев и экс-телохранитель Исы Ямадаева Азиз Альвиев.

По данным издания, правоохранители установили их связь с жителем села Беной Шамханом Магомадовым. Магомадов признался, что это он подготовил смертников, погибших в мае, и планировал осуществить другие теракты в Чечне.

Как говорится в материале, через девять месяцев после того, как о Магомадове, Закараеве и Альвиеве «ничего не было слышно, на свет появилось дело о возможном покушении на Кадырова». Источники сообщали, что дело строится на показаниях задержанных.

В феврале Мартынова назначили заместителем начальника управления Национальной гвардии по Чечне. С 2013 года он был помощником Кадырова по силовому блоку. После того, как он перешел в Росгвардию, Кадыров назвал его своим «внештатным помощником».

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Помощник Кадырова подтвердил факт покушения на главу Чечни

Ramzanas Kadyrovas
Помощник главы Чечни Даниил Мартынов подтвердил факт покушения на главу республики Рамзана Кадырова весной 2016 года.

Российские подлодки провели учебную дуэль на торпедах (7)

Российские подлодки провели учебную дуэль на торпедах
Атомные подводные лодки Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Обнинск" провели торпедные стрельбы на глубоководных полигонах в Баренцевом море.

Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции (16)

Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции
Правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве (36)

Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Оппозиционный активист Ильдар Дадин задержан во время пикета у здания министерства юстиции России. Полицейские увезли Дадина после того, как он отказался предъявить им документы, сославшись на нормы конституции, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий.

Президент Путин снял с должностей десять генералов (83)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов, среди которых сотрудники Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Facebook друзья
Rambler's Top100