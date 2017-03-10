Помощник Кадырова подтвердил факт покушения на главу Чечни

Об этом он сообщил РБК. О несостоявшемся покушении в октябре 2016 года сообщала «Новая газета».

«И тот факт, что покушение было неудачным как раз и говорит о том, что все службы сработали максимально слаженно. Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз», — сказал Мартынов.

По информации «Новой газеты», правоохранительные службы Чечни предотвратили «самую масштабную» попытку покушения на Кадырова за всю историю. В резиденции Кадырова в селе Беной –– родном тейпе главы республики, была заложена взрывчатка, задержанные были вооружены. «Новая» сообщала, что покушение готовилось близким окружением Кадырова.

Сам Кадыров отреагировал на новость в комментариях новостного блога Kavkaz_pravda. «А почему я не в курсе?», — написал он. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал информацию в публикации «Новой газеты» выдумкой и «абсолютной ложью».

В начале февраля «Росбалт» сообщил, что по делу о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова проходят три человека: бывший боевик Шамхан Магомадов, его сосед Беслан Закараев и экс-телохранитель Исы Ямадаева Азиз Альвиев.

По данным издания, правоохранители установили их связь с жителем села Беной Шамханом Магомадовым. Магомадов признался, что это он подготовил смертников, погибших в мае, и планировал осуществить другие теракты в Чечне.

Как говорится в материале, через девять месяцев после того, как о Магомадове, Закараеве и Альвиеве «ничего не было слышно, на свет появилось дело о возможном покушении на Кадырова». Источники сообщали, что дело строится на показаниях задержанных.

В феврале Мартынова назначили заместителем начальника управления Национальной гвардии по Чечне. С 2013 года он был помощником Кадырова по силовому блоку. После того, как он перешел в Росгвардию, Кадыров назвал его своим «внештатным помощником».