Помощник главы Росприроднадзора задержан за крупную взятку

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bbcrussian.com
среда, 28 декабря 2016 г. 19:55
Сотрудники СКР и ФСБ задержали помощника главы Росприроднадзора Дмитрия Валензу и предпринимателя Рафиса Купкенова. По версии следствия, они пытались получить взятку в 15 млн рублей (240 тыс. долларов) от одного из чиновников ведомства, в отношении которого велась проверка.
© RIA/Scanpix

Помощник руководителя Росприроднадзора и бизнесмен, как выяснилось, были задержаны еще два дня назад, 26 декабря. В среду суд решит вопрос об избрании меры пресечения, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Против Валензы и Купкенова завели уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, они "вступили в преступный сговор" и вымогали деньги у исполняющего обязанности руководителя департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

В отношении этого чиновника проводилась служебная проверка. Как считает следствие, помощник главы Росприроднадзора вместе со своим подельником предложили помочь решить этот вопрос с "положительным результатом", попросив за свои услуги 15 млн рублей. Полномочий вмешаться в ход проверки у них не было, уточняет СКР.

Валенза и Купкенов были задержаны в Москве при получении части денег. В задержании принимали участие сотрудники ФСБ и служба безопасности министерства природных ресурсов, в ведение которого входит Росприроднадзор, следует из сообщения СКР.

Оба подозреваемых признали свою вину, сообщает Следственный комитет.

В 2016 году по подозрению во взяточничестве были задержаны министр экономического развития Алексей Улюкаев и губернатор Кировской области Никита Белых. Коррупционные дела возбуждались в отношении высокопоставленных сотрудников СКР. В начале декабря на вымогательстве взятки попался сотрудник службы собственной безопасности МВД Юрий Тимченко.

В декабре президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал не превращать борьбу с коррупцией в "шоу".

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