Пользователи жалуются на блокировку российского сайта Google

Пользователи нескольких операторов связи пожаловались на блокирование доступа к сайту google.ru по требованию Роскомнадзора.

В частности, о блокировке сайта рассказал в Telegram-канале "Сайберсекьюрити" политический активист Александр Литреев. Он говорит о многотысячных жалобах пользователей на недоступность ресурса у ряда провайдеров.

В Роскомнадзоре Русской службе Би-би-си заявили, что пока не могут прокомментировать случившееся.

Позже руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил "Ведомостям", что блокировка не ложная и проблема действительно была.

У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена, цитируют Жарова "Ведомости".

Google подтвердил, что у пользователей возникли проблемы с доступом к google.ru.

"Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту google.ru. На стороне google технических проблем нет. Мы разбираемся с ситуацией", - сказали Интерфаксу в пресс-службе компании.

Известно о проблемах с доступом у нескольких десятков операторов, включая МТС. Также сообщается, что на сайт невозможно зайти через wi-fi московского метро.

Google заблокировал также московский интернет-провайдер "Авакс", сообщает агентство RNS со ссылкой на клиентов компании и ее службу техподдержки. По словам представителя техподдержки, блокировка связана с решением Роскомнадзора, который внес в реестр запрещенных ресурсов один из IP-адресов, принадлежащих Google.

О многочисленных проблемах с доступом к google.ru Русской службе Би-би-си сообщили и пользователи других провайдеров.

В реестре запрещенных сайтов указано, что сайт www.google.ru был внесен в "черный список" еще в 2016 году.

Ранее сообщалось об уязвимости в системе блокировок сайтов Роскомнадзора, из-за чего провайдеры ограничивали доступ к сайтам, не попавшим в реестр.