Польша обвиняет в крушении самолета Леха Качиньского Россию

Во время пресс-конференции заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасёнек заявил, что в рамках расследования причин Смоленской катастрофы появились новые обвинения в адрес российских диспетчеров, контролировавших полет президентского самолета ТУ-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года:

«Собранные ранее, а также полученные в рамках текущего расследования доказательства позволили выдвинуть новые обвинения диспетчерам, а также третьему лицу, находившемуся в командно-диспетчерском пункте, в умышленных действиях, приведших к авиакатастрофе, в результате которой погибло большое количество людей».

Кроме того, прокурор отметил, что проведенные до сих пор эксгумации жертв Смоленской катастрофы показали ряд нарушений. Он напомнил, что до сих пор было проведено 17 эксгумаций и вскрытий:

«Были не только случаи замены тел, но также ситуации, когда в гробу погибшего находились фрагменты тел других людей. Генетические исследования, которые мы проводим, должны всё упорядочить».

Прокурор Марек Пасёнек добавил, что с целью расследовать причины Смоленской катастрофы Польша наладила сотрудничество с ведущими лабораториями четырех стран: Великобритании, Испании, Северной Ирландии и Италии.

Согласно решению Национальной прокуратуры Польши, эксгумации должны будут подвергнуться тела всех жертв Смоленской катастрофы. Часть семей погибших выразила протест против такого решения. Более 200 человек подписало письмо, в котором попросило об уважении к покою умерших. Делом занялся Уполномоченный правительства по правам человека, который заявил, что каждая из семей может подать иск в суд.

По результатам теперешнего расследования, как отметил Марек Пасёнек, появится новое заключение следователей, которые хотят создать каталог фрагментов разбившегося самолета и виртуальную карту места катастрофы.