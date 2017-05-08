Половина россиян положительно оценили роль Сталина в годы войны

32% опрошенных считают роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной. Негативную оценку ему дали 8% респондентов, 11% затруднились ответить.

В 2015 году деятельность Сталина как руководителя времен войны положительно оценивали 46%, отрицательно — 30%. В 2000-м году положительно оценивали 40%, отрицательно — 31%.

55% считают, что в России справедливо оценивается роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне, обратного мнения придерживаются 19%.

56% россиян назвали День Победы народным праздником, 35% — государственным, 6% считают его семейным. 87% опрошенных сказали, что в их семье есть участники войны.

ФОМ отмечает, что 29% россиян испытывают гордость и чувство патриотизма, когда слышат слова «Великая Отечественная война». 18% связывают эти слова с горем, болью и слезами, еще 13% — с радостью победы.

Большинство опрошенных считают, что история Великой Отечественной войны в России освещается объективно — так ответили 69%. О необъективном освещении сказали 18%. При этом 39% считают, что история войны сейчас освещается более правдиво, чем в советское время. Об обратном сказали 23%, еще 24% считают, что ничего не изменилось.

По данным ФОМ, в мероприятиях ко Дню Победы планируют участвовать 79% россиян, 18% не планируют.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос 2 мая среди 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов из 53 регионов. Социологи сообщили, что статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Ранее «Левада-центр» сообщил, что в этом году День Победы собираются праздновать 76% россиян. Социологи отметили, что это самый высокий показатель с 2000 года (67%).

В феврале «Левада-центр» сообщил, что одобрение деятельности Сталина достигло исторического максимума за 16 лет. Число россиян, которые тогда положительно высказывались о нем, достигло 46%. За год до этого, в марте 2016 года, с восхищением, уважением и симпатией к Сталину относились 37% опрошенных. При этом в начале 2017-го года на 4% увеличились число россиян, которые негативно оценивают его деятельность — до 21% по сравнению с 2016 годом.

Позже «Левада-центр» узнал, что четверть россиян (24%) симпатизируют Сталину больше остальных деятелей революции. В 1990 году так ответили в трое меньше — 8% опрошенных.