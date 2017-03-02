Полковника МВД Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток

 (1)
bbcrussian.com
четверг, 2 марта 2017 г. 16:38
Бывший руководитель отдела "Т" главного управления по борьбе с экономическими преступлениям МВД Дмитрий Захарченко, у которого после задержания было изъято около 9 млрд рублей, стал подозреваемым еще по двум эпизодам взяточничества.
© Sputnik

Эти эпизоды присоединены к уголовному делу против Захарченко, которое расследуется уже полгода. Об этом стало известно в Басманном суде, который 2 марта рассматривал вопрос о продлении ареста Захарченко.

О новых подозрениях в отношении Захарченко рассказал следователь Сергей Чернышов, мотивируя свое ходатайство о продлении ареста. По его словам, речь идет о получении взятки при новых обстоятельствах. О каких обстоятельствах идет речь, следователь ее уточнил.

Статьи по теме:
СМИ узнали о €300 млн на швейцарских счетах семьи полковника МВД России  (29)
СМИ рассказали о новой версии происхождения денег полковника Захарченко  (18)

Из материалов дела, оглашённых адвокатом обвиняемого Алексеем Лебедевичем, следует, что новое дело было следователь возбудил 22 февраля. По словам защитника, первоначально этот факт был от него "скрыт".

Сам Захарченко заявил, что узнал о возбуждении уголовного дела адвоката только перед судебным заседанием.

Захарченко не признал вину ни по старым, ни по новым эпизодам дела. "Мне никто взяток не давал, [денег] не передавал", - заявил полковник. "Можно так возбуждать дела до моей пенсии. Но должны же быть какие-то основания", - возмутился Захарченко.

Он заявил, что следствие идет вяло, и попросил перевести его из СИЗО под домашний арест, чтобы содействовать расследованию. В частности, Захарченко обещал, будучи на свободе, за месяц установить реального владельца денег, которые у него нашли.

В итоге судья решила все же оставить Захарченко под стражей.

Захарченко был задержан и арестован в начале сентября 2016 года. Тогда он обвинялся в в воспрепятствовании расследованию, злоупотреблении должностными полномочиями и получении особо крупной взятки. Вскоре материалы дела были засекречены.

По версии следствия, Захарченко предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске. Топ-менеджмент банка, который был лишен лицензии, также арестован в рамках другого, самостоятельного уголовного дела.

Что касается первого обвинения во взятки, то, по словам самого Захарченко, речь идет о его общении со знакомым Анатолием Пшегорницким. Но, утверждает полковник, от приятель передал ему лишь "бутылку спиртного". "На деньгах меня не принимали", - эмоционально заявил обвиняемый.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Шойгу сообщил о взятии Пальмиры сирийской армией (3)

Шойгу сообщил о взятии Пальмиры сирийской армией
Вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по взятию Пальмиры, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

Кремль прокомментировал информацию о встрече генпрокурора США с российским послом (1)

Кремль прокомментировал информацию о встрече генпрокурора США с российским послом
Россия не вмешивалась во внутренние дела США, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Медведева назвала "пропагандистскими выпадами" расследование ФБК (3)

Dmitrijus Medvedevas Izraelyje
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное «тайной империи» премьера, носит «ярко-выраженный предвыборный характер».

Полковника МВД Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток (1)

Полковника МВД Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток
Бывший руководитель отдела "Т" главного управления по борьбе с экономическими преступлениям МВД Дмитрий Захарченко, у которого после задержания было изъято около 9 млрд рублей, стал подозреваемым еще по двум эпизодам взяточничества.

Фонд Навального рассказал об усадьбах, яхтах и виноградниках Медведева (88)

Vladimiras Šamanovas, Dmitrijus Medvedevas
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал свое самое масштабное расследование. Главным героем разоблачительной публикации стал ближайший соратник президента страны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В материале "Он вам не Димон" речь идет об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые нашлись у высокопоставленного политика.
Facebook друзья
Rambler's Top100