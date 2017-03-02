Полковника МВД Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток

Бывший руководитель отдела "Т" главного управления по борьбе с экономическими преступлениям МВД Дмитрий Захарченко, у которого после задержания было изъято около 9 млрд рублей, стал подозреваемым еще по двум эпизодам взяточничества.

Эти эпизоды присоединены к уголовному делу против Захарченко, которое расследуется уже полгода. Об этом стало известно в Басманном суде, который 2 марта рассматривал вопрос о продлении ареста Захарченко.

О новых подозрениях в отношении Захарченко рассказал следователь Сергей Чернышов, мотивируя свое ходатайство о продлении ареста. По его словам, речь идет о получении взятки при новых обстоятельствах. О каких обстоятельствах идет речь, следователь ее уточнил.

Из материалов дела, оглашённых адвокатом обвиняемого Алексеем Лебедевичем, следует, что новое дело было следователь возбудил 22 февраля. По словам защитника, первоначально этот факт был от него "скрыт".

Сам Захарченко заявил, что узнал о возбуждении уголовного дела адвоката только перед судебным заседанием.

Захарченко не признал вину ни по старым, ни по новым эпизодам дела. "Мне никто взяток не давал, [денег] не передавал", - заявил полковник. "Можно так возбуждать дела до моей пенсии. Но должны же быть какие-то основания", - возмутился Захарченко.

Он заявил, что следствие идет вяло, и попросил перевести его из СИЗО под домашний арест, чтобы содействовать расследованию. В частности, Захарченко обещал, будучи на свободе, за месяц установить реального владельца денег, которые у него нашли.

В итоге судья решила все же оставить Захарченко под стражей.

Захарченко был задержан и арестован в начале сентября 2016 года. Тогда он обвинялся в в воспрепятствовании расследованию, злоупотреблении должностными полномочиями и получении особо крупной взятки. Вскоре материалы дела были засекречены.

По версии следствия, Захарченко предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске. Топ-менеджмент банка, который был лишен лицензии, также арестован в рамках другого, самостоятельного уголовного дела.

Что касается первого обвинения во взятки, то, по словам самого Захарченко, речь идет о его общении со знакомым Анатолием Пшегорницким. Но, утверждает полковник, от приятель передал ему лишь "бутылку спиртного". "На деньгах меня не принимали", - эмоционально заявил обвиняемый.